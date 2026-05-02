Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da gelinini öldüren kayınvalidenin 6 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Şişli'de aynı evde yaşadığı gelinini ruhsatsız silahla vurarak öldüren Menekşe K.'nın 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 21:00, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 21:02
İstanbul'da gelin kayınvalide kavgasında kan aktı..

Saat 13.15 sıralarında Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Haydarcan K.'nın 'hırsızlık' suçundan cezaevinde olduğu, dini nikahlı eşi Burçin Şahin'in ise kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.

VURULAN GELİN HAYATINI KAYBETTİ

Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla Burçin Şahin'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burçin Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan buldu.

'UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ'NDEN 6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli Menekşe K.'yi olay yerinde ruhsatsız silahla yakaladı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Menekşe K.'nin, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

