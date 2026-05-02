Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Elektronik yazışmada güvenli dönem: KEP sistemi büyüyor

Abdulkadir Uraloğlu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi kapsamında Türkiye'de 3,91 milyon hesap oluşturulduğunu ve yetkilendirilen 9 kuruluştan 7'sinin aktif hizmet verdiğini açıkladı. KEP'in elektronik yazışmalara hukuki geçerlilik kazandırdığını belirten Uraloğlu, sistem sayesinde kağıt kullanımının azaldığını ve çevrenin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 14:18, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 14:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet ortamındaki bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetini sunmak üzere yetki verilen 9 kuruluştan 7'sinin aktif şekilde faaliyette bulunduğunu belirterek "KEP sistemiyle yazışmaların daha güvenli yapılmasının yanı sıra kağıt kullanımı azaltılarak ormanların korunması ve çevreye katkı sağlanması hedefleniyor." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, KEP hizmeti kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de Türk Ticaret Kanunu kapsamında KEP hizmetini sunmak üzere yetki verilen 9 kuruluştan 7'sinin aktif olarak faaliyette bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "İnternet ortamında yapılan bilgi ve belge alışverişlerinin hukuki delil olarak kullanılmasına imkan sağlayan KEP hizmeti kapsamında 3,08 milyonu gerçek, 833 bini tüzel kişilere olmak üzere toplam 3,91 milyon kayıtlı elektronik posta hesabı oluşturuldu. Tüzel kişilere ait kayıtlı elektronik posta hesabı adresi sayısının 26 bini kamu kurum ve kuruluşlarına, 807 bini diğer tüzel kişiliklere ait." diye konuştu.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte kağıt kullanılarak geleneksel posta yoluyla yapılan yazışma ve belge alışverişlerinin elektronik ortama kaydığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Elektronik ortamda bilgi ve belge paylaşımında yaygın olarak kullanılan elektronik posta, yazışmaların ve bilgi alışverişinin hızlı şekilde yapılmasına imkan sağlıyor. Ancak gönderilen, alınan, elektronik olarak arşivlenen veya basılı olarak saklanan bir elektronik posta mevcut düzenlemeler çerçevesinde hukuki geçerliliğe sahip değil. Bu tür iletilerin içeriğinin değiştirilebilmesi, mesajın gönderici olarak görünen kişi tarafından gönderilmemiş olması, mesajın gönderilmiş veya alınmış olduğunun kanıtlanamaması gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin öncülüğünde internet ortamında iletilen elektronik postaların içeriğinin değiştirilmediğine ve muhataplarına teslim edildiğine dair delilleri sağlayan bir sistem olarak KEP ve uygulamaları geliştirilmiştir. Türkiye'de de Türk Ticaret Kanunu'nda buna ilişkin hükümler konulmuş ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik ve diğer düzenlemelerle bu sistem hayata geçirilmiştir."

- Yazışmalar güvenli şekilde arşivleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, KEP sisteminin, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlandığına işaret ederek bu sistem sayesinde elektronik postanın kim tarafından gönderildiği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı ve alıcısı tarafından okunup okunmadığı gibi bilgilerin hukuki delil oluşturacak şekilde tespit edildiğini anlattı.

KEP sisteminde elektronik postaların "güvenilir üçüncü taraf" rolünde olan KEP hizmet sağlayıcısı durumundaki kuruluş vasıtasıyla gönderilip alındığını vurgulayan Uraloğlu, bu yazışmaların güvenli şekilde arşivlendiğini, ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilme imkanı sağlandığını bildirdi.

- Kağıt kullanımı azaltılarak ormanlara ve çevreye katkı sağlanıyor

Uraloğlu, KEP sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte kağıt kullanımının büyük ölçüde azaldığını, ormanların korunmasına ve çevreye önemli katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu sistemle, elektronik belgelerin güvenli olarak gönderilmesi ve alınması, yapılan yazışmaların hukuki delil olarak kullanılabilmesi, elektronik belgelerin güvenli ortamda saklanması, kamu kurumlarının elektronik ortamda resmi yazışma yapmaları, tacirlerin ihtar, ihbar ve benzeri beyanları birbirlerine yöneltmeleri, ortaklar ve şirketler arasında güvenli iletişimin sağlanması, elektronik ortamda tebligat hizmeti verilmesi, tüketici şikayet ve taleplerinin ucuz, hızlı ve kolay şekilde muhataba iletilmesi, vatandaşlar arasında güvenli elektronik posta haberleşmesinde kullanılması, ticari sır, bankacılık sırrı ve vergi mahremiyeti gerektiren konularda güvenli bir altyapı olarak kullanılması, kağıt kullanımının azaltılarak ormanların korunmasına ve çevreye katkı sağlanması."

