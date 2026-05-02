İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Zaman aşımına uğrayan dosyalar tekrar açılacak mı?
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Kısırlık artıyor: Kimyasallar ve çevre kirliliği alarm veriyor
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
Piyasaların gözü TCMB'de: Mayıs takvimi açıklandı
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Bakan Göktaş'tan yeni genelge açıklaması
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Baykar'ın yeni silahı 'MIZRAK' İsrail'i tedirgin etti: Menzili 1000 km
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında 15 maddelik Genelge yayımlandı
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
Türkiye'deki öğretmenin refah standardı Almanya ile eşit mi?... Fiyat Düzeyi Endeksi nedir?
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri Türkiye'de
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
TBMM raporu: Okullarda zorbalık milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Site yönetimlerinde 'keyfi aidat' dönemi sona eriyor
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
Türkiye maden alanında üst lige çıkıyor: Bin 500 yeni istihdam!
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İstanbul'un 1 Mayıs bilançosu: 575 kişi gözaltına alındı
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un nisan enflasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Ekonomik daralma otomotiv devini vurdu: 1.400 kişi işten çıkarılacak!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 50,54 ile domates olurken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 63,20 ile patlıcan oldu. İndekste yer alan 336 üründen 250'sinin fiyatı artarken, 15 üründe düşüş kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 18:23, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 18:23
Yazdır
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Nisanda bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 250'sinin fiyatında artış izlenirken, 15 ürünün fiyatı azaldı.

DOMATES İLK SIRADA

Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 50,54 ile domates oldu. Bunu yüzde 29,87 ile diğer sağlık ürünleri, yüzde 25,14 ile aydınlatma, yüzde 25 ile ısınma ve yüzde 24,72 ile etek takip etti.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 22,34 ile tişört (kadın), yüzde 20,77 ile elbise, yüzde 20,63 ile gömlek (erkek), yüzde 19,99 ile gömlek (kadın), yüzde 19,30 ile havuç ve yüzde 18,87 ile pantolon (kadın) oldu.

Sivri biberin fiyatı yüzde 16,87, kıvırcık salatanın yüzde 16,84, çarliston biberin yüzde 16,45 ve tunikin yüzde 15,60 yükseldi.

PATLICANIN FİYATI DÜŞTÜ

Nisanda bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 63,20 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan patlıcan oldu. Onu yüzde 38,12 ile salatalık, yüzde 32,59 ile kabak, yüzde 27,15 ile çilek, yüzde 20,35 ile taze fasulye ve yüzde 11,05 ile oyuncak takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 5,80 ile yumurta, yüzde 5,29 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, yüzde 2,36 ile maydanoz, yüzde 1 ile ceket (erkek), yüzde 0,83 ile sinema bileti ve yüzde 0,34 ile salça oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber