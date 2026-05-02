Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından okul güvenliğine dair alınan tedbirlere yenileri eklenecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında bir dizi yeni tedbirin daha hayata geçirileceğini söyledi.

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

"Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz." diyen Tekin, "Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun." ifadesini kullandı.

Tekin'in gazetecilere açıklamalarında eğitim süresinin kısaltılması da yer aldı. "Konu tartışmalı." diyen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"- İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz; '15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi' diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım?

- Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum.

Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere, zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz."

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı, ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi. "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak." diyen Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKUL FİYATLARI

Bakan Tekin, yüksek okul fiyatlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. 1 milyon liranın üzerinde ücreti olan 82 okul olduğunu söyleyen tekin, bu okulların farklı olanaklar sunduklarını belirterek, "Biz artışın enflasyon üzerinde olmamasını düzenliyoruz." dedi.

İKİ OKULDA ART ARDA İKİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin gündeminde.

Nisan ayındaki ilk saldırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı .

Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.

İkinci saldırı ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci yaşamını yitirmişti .