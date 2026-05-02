Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki ek güvenlik tedbirlerine ilişkin Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen; Tekin'in açıklamalarını aktardı. Milli Eğitim Bakanı, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin geçici bir tedbir olduğunu belirterek, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

Bakan Tekin, açıklamalarında okul saldırısına ilişkin yeni bir ayrıntıyı da paylaştı.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRGANI SİLAHLARI RESİM DOSYASINDA GETİRMİŞ

Kahramanmaraş'taki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin saldırıda kullandığı silahları resim dosyası içinde taşıdığı bilgisini paylaşan Bakan Tekin, "Örneğin oradaki polis, resim dosyasının neyi taşıyıp neyi taşıyamayacağını bir görüşte anlayabilmeli." dedi.

Bakan Tekin, bu konular üzerinde odaklanmış uzman bir ekibin görev yapmasının daha doğru olacağını kaydetti.

"DAHA FARKLI TEDBİR SİLSİLESİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

Saldırıların ardından şu ana kadar alınan tedbirlerin kısa vadeli tedbirler olduğunu belirten Tekin, "Yeni eğitim öğretim yılı başladığında, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlandığı daha farklı bir tedbir silsilesini paylaşmış olacağız." diye konuştu.

"FİTİLİ ATEŞLEYEN BİR MEKANİZMA VAR"

Okul saldırılarının ardından kamuoyunda en çok konuşulan sebeplerin sosyal medya ve oyun siteleri üzerinden yönlendirme yapıldığına ilişkin tespitler olduğunu anlatan Bakan Tekin, "Onlar tamam ama sonuçta bu işin fitilini ateşleyen bir mekanizma var. Yani bir şey var orada. Onun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması lazım." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Bu hem kriminal bir durum olduğu için, eğer böyle bir suç işleyen birisi varsa suçun cezalandırılması açısından, adalet açısından gerekli hem de bizim bundan sonra almayı planladığımız tedbirlerle ilgili olarak bizim için önemli bir referans kaynağı olacak, ona odaklanmamız gerekecek.

- O yüzden hem Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı hem İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ortaklaşa bu süreci derinlemesine araştırıyorlar. Sürekli biz de bu konuda hassas olmaları gerektiği hususunda kendileriyle konuşuyoruz. Benim için önemli o kısım."

İKİ OKULDA ART ARDA İKİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Okul saldırıları bir süredir Türkiye'nin gündeminde.

Nisan ayındaki ilk saldırı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşmişti. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giren bir öğrenci etrafa ateş açmıştı .

Olayda 16 kişiyi yaralayan saldırgan aynı silahla yaşamına son vermişti.

İkinci saldırı ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci yaşamını yitirmişti .

Saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin babasının silahlarını kullandığı belirlenmişti.