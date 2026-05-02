Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Osmanlı yadigarları müzayedede: 1 dolardan satışa çıktı

Osmanlı sultanlarına ait nadide eserler müzayedeye çıkarıldı. V. Mehmed Reşad'a ait altın yüzük ve II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı 1 dolardan başlayan sembolik fiyatlarla açık artırmaya sunulurken, eserler koleksiyonerlerden yoğun ilgi görüyor; yüzüğe verilen teklif 3 bin 750 dolara, gümüş takıma ise 6 bin 500 dolara ulaştı. Müzayede sürecinin 10 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 02 Mayıs 2026 08:42, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2026 08:45
Osmanlı sultanlarının yadigarı olan kıymetli nesneler müzayedeye çıkıyor.

Müzayedede Osmanlı sultanlarının inisiyallerinin olduğunu ve onların hediye ettiği objeler dikkat çekiyor.

Sultan V. Mehmed Reşad Han'a ait altın yüzük, hem tarihi hem de koleksiyon değeriyle önem arz ediyor. 14 ayar altından üretilen ve sultani nitelik taşıyan yüzüğün merkezinde Osmanlıca olarak işlenmiş "M. Baha" imzası bulunuyor.

Tuğra yerine şahsi mahlasını kullanmış

İmza, padişahın şahsi yazışmalarında ve özel eşyalarında tercih ettiği bir mahlas olarak tanınıyor. Yüzükte yer alan "M. Baha" ibaresindeki "M" harfi, padişahın asıl adı olan Mehmed'i temsil ediyor; "Baha" kelimesi de güzellik, değer ve ihtişam anlamına geliyor.

Yüzüğün, 1911 yılında yapılan Büyük Rumeli Seyahati'nin ardından hediye edildiği ifade ediliyor.

V. Mehmed Reşad'ın, bu seyahatte kendisine eşlik eden Osmanlı Demiryolları Yöneticisi Kaptan Hüseyin Bey'e bu yüzüğü üstün hizmetlerinden dolayı takdim ettiği belirtiliyor.

Beşiktaş Başkanı'na uzanan miras

Yüzüğün son olarak Hüseyin Bey'in torunu olan eski Beşiktaş Spor Kulübü başkanlarından Tahir Söğütlü'nün eşi Süeda Söğütlü'den torunu M. Fehmi Yücel'e intikal ettiği söylenirken 1 dolar açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Yüzük için verilen pey miktarı 3 bin 750 doları buluyor.

II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı da var

Aynı müzayedede Osmanlı saray estetiğinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilen II. Abdülhamid tuğralı gümüş servis takımı da var.

1 dolarlık sembolik başlangıç

1 dolar açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkan takım için verilen pey miktarı 6 bin 500 doları buluyor.

Son tarih 10 Mayıs

Müzayedede pey verme süresi 10 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihte en yüksek teklifi veren koleksiyonerler, söz konusu nadide eserlere sahip olma hakkı kazanacak.

