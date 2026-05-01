77 il birbirine bağlandı, ortalama hız 90 km'ye çıktı

Karaman'da hayata geçirilen Çevre Yolu'nun 1. kısmı bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla hizmete açıldı. Açılış öncesinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

77 İLİ BİRBİRİNE BAĞLANDI

Çeşitli ziyaretler ve Karaman Çevre Yolu 1. kısım açılışı için kente gelen Uraloğlu, AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Uraloğlu, bugüne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karaman'a 68 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 19 kilometre olan bölünmüş yolu 175 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Bölünmüş yollar, otoyollar ve hızlı tren altyapısıyla birçok çalışma yaptıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlıydı. Bugün 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı. Şehirler arasında ortalama hız saatte 40 kilometreydi, bugün 90 kilometreye çıkmış durumda. Bölünmüş yollar ve otoyollarla beraber birçok işi hayata geçirdik. Karaman'ı, hava yoluyla rekabet eden hızlı trenle tanıştırdık. Bu da gerçekten çok kıymetli. Tabii demir yolu hattını Karaman'da bırakmadık, bırakmayacağız. Öncelikle Ulukışla'da mevcut olan demir yolu hattına bağlayacağız. İnşallah önümüzdeki sene hızlı tren hattı olarak bağlamış olacağız.

Aynı zamanda Aksaray'dan, Ulukışla'dan Mersin'e inen demir yolu ihalesini de yapmış durumdayız. Dolayısıyla o aksla beraber hızlı trenle biz Karaman'dan Akdeniz'e ulaşmış olacağız. Yani sadece Konya'ya, İstanbul'a, Ankara'ya değil, Akdeniz'e de ulaşmış olacağız. Bir taraftan aynı hızlı tren hattıyla, şimdilik Gaziantep'e kadar giden bölümle oralara kadar gitmiş olacağız."

İlerleyen zamanda bu tren hattıyla Irak'ın Basra Limanı'na kadar gidilmiş olunacağını aktaran Uraloğlu, "Sultan Abdülhamid Hicaz Demiryolu'nu yapmıştı. Biz bu hattı oraya da bağlayarak esasında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'a kadar gideceğiz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'de 1990'lı yılların "Ertesi gün bankadan maaşımı çekebilecek miyim?" tereddütünün yaşandığı günler olduğunu, artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 50 yıllık planların yapıldığı Türkiye'ye ulaşıldığını vurguladı.

Türkiye'nin tüm İslam coğrafyasında ve mazlumların olduğu her yere yardım eli uzattığını anlatan Uraloğlu, Türkiye'nin kendi milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke olduğuna dikkati çekti.

"HİZMET YAPMAK BİZİM GÖREVİMİZ"

Karaman Çevre Yolu'nun 1. etabını hizmete açtıklarını bildiren Uraloğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Karaman Çevre Yolu 1. Kesim Açılış Töreni'ni gerçekleştirdik. Test sürüşü için direksiyon başına geçerek projemizin sağladığı konforu ve güveni yerinde tecrübe ettik. Yaklaşık 12 kilometrelik 1. etabı BSK kaplamalı, 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete açtık.

Üretim ve ticaret alanlarına erişimi daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale getirdik. Bu yatırımla seyahat süresini 6 dakikaya düşürdük; böylece zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon TL tasarruf sağlayacağız.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, bu eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Karaman'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun."