Gülistan Doku soruşturmasında 'Müfettiş Raporu' tamamlandı
Kredisiz Kefilsiz Kolay Konut Kampanyası
Sponsorlu İçerik
İran'dan savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni teklif

Al Jazeera'nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD'ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2026 15:38, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2026 15:39
ABD ve İran arasındaki ateşkes devam ederken, savaş henüz sona ermedi. Taraflar arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından iletişim Pakistan arabuluculuğunda sürüyor. Katar merkezli Al Jazeera'nın adı açıklanmayan İranlı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın dün Pakistanlı arabulucularla ABD'ye savaşı sona erdirmek üzere yeni bir teklif gönderdiğini bildirdi.

İran devlet medyası da söz konusu teklifi doğrulayarak, İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye son teklifini ilettiği aktarıldı. Teklifin içeriğine dair detay paylaşılmadı.

Revize edilmiş yeni bir teklif bekleniyordu

ABD basınının Pakistan'daki arabuluculuk sürecine yakın olan adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı 28 Nisan tarihli haberlerde, arabulucuların önümüzdeki birkaç gün içinde İran'dan savaşı sona erdirecek revize edilmiş yeni bir teklif almayı beklediği iddia edilmişti. Haberlerde, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in bulunduğu yerin gizli tutulması nedeniyle iletişim kurmanın güçlüğünün sürecin yavaş ilerlemesine neden olduğuna dikkat çekilen haberlerde, bundan sonraki adımların büyük ölçüde İran'ın ABD için daha kabul edilebilir bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğine bağlı olduğu belirtilmiti.

