Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

IBAN mağdurları sayısı 50 bini aştı

IBAN dolandırıcılığıyla ilgili yeni yasal düzenleme yolda. Burs veya iş vaadiyle kandırılan 50 bin mağdur olduğu düşünülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Nisan 2026 14:09, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 14:10
Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi de "Kargonuz var" diye dolandırıldı.

2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Yaklaşık 50 bin IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.

Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin yüzde 65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.

Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden, sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.

NTV'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Mustafa Zafer; gençlerin, ev hanımlarının ve emeklilerin burs, ucuz ürün ve iş vaadiyle suç ağlarının içine çekildiğini dile getirdi.

Zafer, "Örneğin biri size 'Burs vereceğim' vaadiyle para gönderdiğini söylüyor ve söz konusu paranın da hesaba düşmediğini dile getiriyor. Dolandırıcı da mağdurdan bankacılık bilgilerini isteyerek IBAN üzerinden para hareketini sağlıyor." dedi.

Zafer, çok küçük hesap hareketlerinde bile 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşılabildiğini dile getirdi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERDE NE YAPILMASI LAZIM?

Hesap kontrolünü e-Devlet üzerinden yapılması gerektiğine vurgu yapan Zafer, "Bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüzde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildiriminde bulunulması gerekiyor. En yakın savcılığa gitmek suretiyle söz konusu suçların işlediğinin bildirilmesi lazım." dedi.

DÜZENLEME YOLDA

IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak.

Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını dile getirip "Meclis'ten geçer mi geçmez mi bilinmez. Bir düzenlememiz var." diye konuşmuştu.

