Yapay zeka destekli yeni mühimmat: Mızrak SAHA 2026'da

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle oyun değiştirici bir güç olacak Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat, global savunma sanayiinin buluşacağı SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 10:34, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 10:34
Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosisteminin öncü kurumu Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi, küresel savunma sanayiinin buluşma noktası SAHA 2026'da ilk kez vitrine çıkıyor.

Mühimmat teknolojisinde yeni bir çığır açacak platform, karadan karaya derin operasyon kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve esnek görev profilleriyle modern muharebe sahasının yeni "keskin ucu" olacak.

40 kg'lık harp başlığı

İsmini mızrağı andıran aerodinamik yapısından ve hedefe yönelik yüksek imha kabiliyetinden alan Mızrak, iki ana konfigürasyonda sunuluyor. Sistem 40 kg'lık çift harp başlıklı varyantı ile yüksek infilak gücü sağlarken, tek harp başlıklı varyantında ise 20 kg patlayıcıya ek olarak RF (Radyo Frekansı) arayıcı başlık ile donatılarak hassas hedef tespiti yapabiliyor. 4 metrelik kanat açıklığına sahip olan platform, kullanıcıya görev tipine göre Baykar tarafından geliştirilen EO (Elektro-Optik) veya IR (Kızılötesi) kamera seçenekleriyle geniş bir keşif ve gözetleme imkanı da tanıyor.

Havada kalma süresi 7 saat, operasyon menzili 1000 kilometreyi aşıyor

Mızrak, operasyonel esnekliğiyle de benzerlerinden ayrılıyor. Standart iniş takımlarıyla geleneksel pist kalkışı yapabilen sistem, aynı zamanda roket destekli kalkış (RATO) seçeneği sayesinde zorlu arazi koşullarında veya hazırlıksız alanlarda da görev icra edebiliyor.

1000 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 7 saati aşan havada kalış süresiyle, sınır ötesi operasyonlarda uzun süreli gözetleme ve anlık imha kabiliyetini tek bir gövdede birleştiriyor.

Yapay zeka desteğiyle GPS'ten bağımsız görev

Yapay zeka destekli otopilot ve optik güdüm sistemleriyle donatılan Mızrak, karmaşık harekat ortamlarında tam otonom görev yapabiliyor. Sensör füzyonu desteği ve yerleşik görsel konumlandırma yeteneği sayesinde, elektronik harp unsurlarının yoğun olduğu veya GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) sinyalinin engellendiği bölgelerde dahi hedefini yüksek hassasiyetle bulabiliyor. Anti-jamming sistemleri ile karıştırmalara karşı üst düzey koruma sağlayan platform, operasyonel emniyeti en üst seviyeye taşıyor.

Çok yönlü kuvvet çarpanı

Baykar'ın geliştirdiği dijital veri ve video bağlantısı üzerinden Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile kesintisiz haberleşme sağlıyor. 80 kilometreyi aşan görüş hattı (LOS) haberleşme menzilinin yanı sıra opsiyonel uydu haberleşmesi desteğiyle menzil sınırlarını aşan bir iletişim ağına dahil olabilen Mızrak, ağ merkezli harp konsepti çerçevesinde diğer hava unsurlarıyla koordineli çalışarak çok yönlü bir kuvvet çarpanına dönüşüyor.

1000+ km menzil

Teknik donanımıyla dikkat çeken, 4 metrelik kanat açıklığı ve 200 kilogramlık azami kalkış ağırlığına sahip olan Mızrak, 100 KIAS (yaklaşık 185 km/s) azami hıza ulaşabiliyor ve 10.000 feet servis tavanında görev icra edebiliyor. 40 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle öne çıkan Mızrak, 1000 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 7 saati aşan havada kalış süresiyle uzun menzilli görevler de icra edebiliyor.

