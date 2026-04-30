Gündemdeki anaokulu müdürü iddialara cevap verdi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün, anaokulu müdürü Betül Ö.'e attığı doğum günü mesajları, iddia edildiğine göre, aile içi büyük bir gerilime yol açarak bir yuvanın yıkılmasına neden oldu.

WhatsApp üzerinden gerçekleşen mesajlaşma, kısa sürede büyüyen bir tartışmaya dönüştü.

Betül Ö.'nün eşi B.A.'nın, yaşanan gelişmeler sonrası yaşadığı sinir krizi ve tartışmaların ardından, iddialara göre, babasının polis karakolunun önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine yol açtı.

Bu olaylar, çiftin boşanma kararı almasına ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün görevinden ayrılmasına sebep oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Betül Ö.'in Sosyal Medya Açıklaması

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile yaşanan olaylar sonrası, anaokulu müdürü Betül Ö., sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ö.'in yaptığı açıklama, basın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialara yanıt niteliği taşıyor.

İşte Betül Ö'nün açıklamasının detayları:

Gerçeği Yansıtmayan Haberler

''Tarafım hakkında basın ve sosyal medya mecralarında yer alan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle açıkça ifade etmek gerekir ki, haberlere konu olay 'Basit bir tartışma' değildir.

Barış A., görev yaptığım okula gelerek odamın kapısını kilitlemiş, 8 yaşındaki çocuğumun gözü önünde tarafıma fiziksel saldırıda bulunmuş, hakaret etmiş ve açık şekilde ölüm tehdidi içeren ifadeler kullanmıştır.

Bu olay sonrası darp raporu alınmış, resmi şikayette bulunulmuş ve hem benim hem de çocuğumun ifadeleri alınmıştır.

Söz konusu şahıs da bu kapsamda ifadeye çağırılmıştır.

Yaşanan olayın ağırlığı ve can güvenliğime yönelik tehditler nedeniyle, Valilik kararıyla Can Güvenliği Mazereti ile il dışına tayinim gerçekleştirilmiş, ayrıca tarafım belirli bir süre kolluk kuvvetleri tarafından korunmuş ve hakkında verilen uzaklaştırma tedbir kararları uygulanmıştır.

Tüm bu resmi işlemler, olayların ciddiyetini ve somutluğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Evlilikteki Sorunlar ve Boşanma Kararı

19 Ocak tarihinden sonra boşanma sürecinde olduğum eşim, evliliği sürdürmek istediğini defalarca ifade etmiş, tarafımda yönelik barışma girişimlerinde bulunmuş ve ailemin yanına geçici olarak uzaklaştığım süreçte dahi bu yöndeki ısrarını sürdürmüştür.

Ancak tarafım, maruz kaldığım tutarsız, saygısız ve baskıcı davranışlar nedeniyle evliliğin sürdürülebilir olmadığı kanaatine varmış ve 26 Mart tarihi itibarıyla boşanma ve ayrı yaşam kararı almıştır.

Bu tarihten sonra tarafıma yönelik sistematik şekilde itibarsızlaştırma çabaları başlamıştır.

İş hayatıma, aile ilişkilerime ve kişilik haklarıma yönelik asılsız iddialar ve gerçeğe aykırı haber içerikleri oluşturulmaya çalışılmıştır.

Olayların üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, söz konusu iddiaları boşanma kararım sonrasında gündeme getirilmiş olması dikkat çekicidir.

Bu iddialar, niteliği gereği ciddi ve somut delillerle ispatlanması gereken iddialardır.

Ancak tarafıma yöneltilen isnatların hiçbirinin hukuken geçerli, somut ve inandırıcı bir delile dayanmadığı açıktır.

Gerçeğe aykırı, varsayıma dayalı ve çarpıtılmış beyanlarla kamuoyu nezdinde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Haberde yer verilen, mesleki ilişkilerime yönelik ima ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup, tüm iletişimlerim görev ve iş sınırların içerisindedir. Süreçte zaten mevcut olan evlilik problemlerinin devamında bu kıskanclık meydana gelmiştir.

Tarafım ve çocuklarımın güvenliği açısından gerekli tüm resmi süreçler işletilmiş, aynı bölgede ikamet edilmesi nedeniyle ek güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yaşanan olayların ardından belirli bir süre resmi koruma sağlanmış ve hukuki tedbirler eksiksiz uygulanmıştır.

Hukuki Süreç ve Suç Duyuruları

Tüm bu süreçlerle ilişkin mahkeme kararları, resmi belgeler ve yazışmalar tarafımda mevcut olup, hukuki süreçler başlatılmış ve kararlılıkla takip edilmektedir. Gerçeğe aykırı yayın yapan kişi ve kurumlar hakkında da gerekli suç duyurularında bulunulmuştur.

İki çocuğumla birlikte yaşam mücadelesi veren bir kadın olarak, maruz kaldığım tüm baskı, tehdit ve haksız ithamlara rağmen geri adım atmadım, atmayacağım.

Gücümü hukuktan, haklılığımdan ve vicdanımdan alıyorum. Hiçbir şekilde sindirilemeyeceğimi, korkutulamayacağımı ve yıldırılamayacağımı açıkça ifade ediyorum.

Çocuklarımla birlikte güvenli, onurlu ve güçlü bir yaşam kurma iradem tamdır. Yaşadığım tüm zorluklara rağmen dimdik ayaktayım ve mücadeleme kararlılıkla devam edeceğim.''

BOLU'DA NE OLMUŞTU?

Bolu İl Milli Eğtim Müdürü Fatih Öncü'nün, anaokulu müdürü B.Ö.A.'ya doğum gününde WhatsApp'tan attığı mesajlar bir yuvanın yıkılmasına neden oldu.

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre; Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, 16 Ocak 2026 tarihinde anaokulu müdürü olan B.Ö.A.'nın WhatsApp'tan paylaştığı fotoğrafı görünce doğum gününü kutlayıp, "Çok güzelsiniz" diye mesaj yazdı. Söz konusu fotoğraf, okulda öğretmen ve personel tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında çekildi.



'SENİ GÖRMEMİ Mİ İSTİYORSUN?'

B.Ö.A. mesajı okuduğu sırada yanında başka bir kurumda bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan kocası B.A. da vardı. Mesaja öfkelenen B.A., eşi B.Ö.A'ya Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'yü WhatsApp'tan görüntülü aramasını istedi. Eşinin çağrısı sonrası Öncü'den 'Seni görmemi mi istiyorsun?' mesajı gelince sinirler daha da

gerildi. B.A. karısı B.Ö.A'ya atılan mesajları sormak için İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ile Firune Kafe'de buluştu.

'KARIMDAN UZAK DUR'

B.A. buradaki kısa görüşmede Öncü'ye 'Karımdan uzak dur. Seni valiliğe ve Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edeceğim' dedi. Ancak tartışma burada bitmedi. B.A., 19 Ocak sabahı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün makamına çıktı. Anlatılanlardan tatmin olmayan B.A. aynı gün öğleden sonra bu kez karısı B.Ö.A. ile birlikte Öncü'nün makamında görüştü. Aralarında neler olup bittiğini ikisinden de duymak istedi.



'KOLTUK FIRLATTI'

Konuşma devam ederken tansiyon bir anda yükseldi, B.A. makam odasındaki koltuğu duvara fırlatıp olay yerinden ayrıldı. Eşiyle birlikte, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih

Öncü'den şikayetçi olmak için emniyete gitti.



'KİMSEDEN ŞİKAYETİM YOK'

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Ancak anaokul müdürü B.Ö.A. emniyetteki ifadesinde 'Bu konuların gündeme gelmesi kocam B.A.'nın tahrik olmasına ve sinirlenmesine

sebep oldu. Cep telefonumda B.A.'nın siz görevlilere teslim ettiği ekran görüntüsü haricinde bir yazışma ve arama kaydı yoktur. Benim bu olayla ilgili kimseden bir şikayetim yoktur' dedi.

'BANA KİN BESLEDİĞİNİ HİSSEDİYORUM'

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ise B.A. ile ilgili "Yaklaşık 6 ay önce o dönemki okul müdürü ile olan tartışmasından dolayı geçirdiği idari soruşturmadan ceza aldı. Bu cezanın kendisine haksız yere verildiğini düşünerek o tarihten itibaren tarafıma kin beslemeye başlamıştır. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.

BABASI KARAKOLUN ÖNÜNDE ÖLDÜ

Öğretmen çiftin arasındaki gerilim bu olaylarla sınırlı kalmadı. B.A. bu kez eşinin çalıştığı anaokuluna gitti. Burada da tartışma çıktı. Görüşmenin ardından okuldan ayrılan B.A. evine gitti. Bir süre sonra eşinin şikayeti üzerine binaya gelen polislerle karşılaştı. İfade vermek için polis aracına binen B.A.'yı o sırada babası gördü. O da oğlunu karakolda yalnız bırakmamak için peşinden gitti. Hal pazarının yanında bulunan karakolun önünde oğlu B.A.'yı bekleyen baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından anaokulu müdürü B.Ö.A.'nın Eskişehir'e tayin talebinde bulunduğu, öğretmen çiftin ise ayrılma kararı alarak boşanma davası açtığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü'nün, ocak ayında makamında bir öğretmenin eşiyle yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedildiği öne sürülmüştü.



Yaşanan olayın ardından Öncü'nün izne ayrıldığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ise hem kavga hem de öğretmenin eşinin Öncü hakkındaki iddialarına ilişkin idari soruşturma

başlattığı bildirilmişti.

Hakkında başlatılan soruşturma sürecinin ardından Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yürütülen inceleme sürecinin selameti ve sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılması amacıyla kendi talebiyle Bolu İl

Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrıldığını belirten Öncü, Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda görevlendirilme talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

