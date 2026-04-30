Yeni vergi düzenlemesi ile Türkiye transit ticaret merkezi olacak
Altın ve gümüş fırladı, petrol 120 dolar seviyesinden düştü

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı sonrası piyasalar tepetaklak oldu. Altın ve gümüş dibi gördükten sonra kayıplarını telafi etmeye çalışırken, petrol fiyatları 4 yılın zirvesinden döndü.

Haber Giriş : 30 Nisan 2026 12:46, Son Güncelleme : 30 Nisan 2026 12:47
Fed'in faiz kararı sonrası dibi gören altın ve gümüş fiyatları yeni günde kayıplarını toparlamaya çalışıyor, petrol fiyatları ise dün sert yükseliş yaşadıktan sonra bir miktar gerilemeye başladı

ABD Merkez Bankası (Fed) dün faizleri yüzde 3,5 - 3,75 aralığında sabit tuttu. Fed'in faizi pas geçmesine rağmen politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıkları dikkat çekti.

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Ons altın dün 4 bin 518 dolar seviyesine kadar gerileyerekdibi gördü. Ons altın yeni günde kayıplarını toparladı. Ons altın bugün sabah seansında 07.55'te 4 bin 547 dolarda bulunuyordu. Ons altın kayıplarını bir miktar toparlayarak 09.57'de 4 bin 589 dolara yükseldi.

Gümüş fiyatları dün sert düşüş yaşayarak 70 dolara kadar geriledi. Ons gümüş bugün sabah seansında 07.55'te 71 dolarda bulunuyordu. Sabah seanslarında bir miktar toparlanan ons gümüş 09.57'de 72 dolara yükseldi

Gram altın ise dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki seyrin etkisiyle karışık seyir sergiliyor. Gram altın 6 bin 542 liraya kadar geriledi. Gram altın bugün sabah seansında 07.55'te 6 bin 601 lirada bulunuyordu. Gram altın sabah seansında bir miktar toparlanarak 09.57'de 6 bin 667 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 647 lirada bulunuyor.

PETROL 4 YILIN ZİRVERSİNİ GÖRDÜ

Petrol fiyatları dün 120 dolara yükseldi. Ancak gece seansında kazançlarının bir kısmını silerek 110 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 07.55'te 113 dolarda bulunuyordu. Ancak sabah seansında 09.57 112 dolar seviyesine geriledi

1992'DEN BERİ İLK

Fed'in 8'e karşı 4 oyla aldığı karar, 1992'den beri ilk kezdört yetkilinin Federal Açık Piyasa Komitesi kararına karşı çıkmasıyla dikkat çekti. Bu durum, savaşın dokuzuncu haftasına girilirken artan belirsizlik nedeniyle politika görünümünde derin ayrışmalar olduğunu ifade ediyor. ABD tahvilleri düşüş yaşarken, iki yıllık tahvil getirileri 2022'den bu yana bir Fed karar gününde en sert artışı kaydetti.

