VMD: Bireysel iddialar kurumu hedef almak için kullanılamaz

Vergi Müfettişleri Derneği, bazı medya organlarında yer alan haberlerde kullanılan dil ve başlıklara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bireysel suç iddialarından hareketle Vergi Denetim Kurulu'nun hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.



"Suç Örgütü" İfadesi Binlerce Meslek Mensubunu Zan Altında Bırakıyor



Dernek, "suç örgütü" gibi ağır ve genelleyici ifadelerin yalnızca kurumu değil, bünyesinde görev yapan binlerce dürüst meslek mensubunu da zan altında bıraktığını belirterek, bu yaklaşımın hukuk devleti ilkeleri ve basın etiğiyle bağdaşmadığını ifade etti.



Medyada Belirli Meslek Grubunu Hedef Alan Dil Kamuoyunu Yanıltıyor



Açıklamada, haber dilinde belirli bir meslek grubunun sistematik biçimde öne çıkarılmasının kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığına dikkat çekilerek, basın kuruluşlarına daha dengeli, sorumlu ve objektif bir dil kullanma çağrısı yapıldı.



Vergi Denetim Kurulu'nun Kamu Maliyesindeki Kritik Rolü



Vergi Denetim Kurulu'nun kamu mali disiplininin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi adaletinin tesisinde kritik bir rol üstlendiği hatırlatılan açıklamada, münferit olaylar üzerinden kurumsal itibarı zedeleyici genellemelerin kabul edilemeyeceği kaydedildi.



Yolsuzlukla Mücadele Kararlılıkla Sürmeli, Kurumsal İtibar Korunmalı



Rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin tüm kamu idaresinin ortak sorumluluğu olduğuna işaret edilen açıklamada, bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ancak kurumsal itibarı zedeleyici söylemlerden kaçınılmasının önem taşıdığı belirtildi.