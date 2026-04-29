MEBİ'de LGS öğrencileri için nisan ayı örnek soruları yayımlandı
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, 2026 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı kapsamında kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 19:39, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 20:13
Yazdır
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde yürütülen 2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programımıza bağışta bulunmuşlardır. Kendilerine şükranlarımızı sunuyor, yapılan bu hayrın Yüce Allah katında makbul olmasını niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan geçen yıl da TDV'ye kurban bağışında bulunmuştu

Bu, Erdoğan'ın TDV'ye kurban vekaletini verdiği ilk kez değil. 2025 yılında da dönemin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDV'ye vekalet yoluyla kurban kesim programına bağışta bulunduğunu duyurmuş; "Teşekkür ediyoruz, Allah kabul etsin" ifadelerini kullanmıştı

TDV'nin 2026 Kurban Programının Kapsamı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 18.000 lira, yurt dışında 7.000 lira olarak açıkladı. Geçen yıl bu rakamlar sırasıyla 13.500 TL ve 5.450 TL olarak uygulanmıştı

Bu yıl Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde, yurt dışında ise 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban faaliyeti gerçekleştirilmesi planlanıyor. Arpaguş, başta Filistin olmak üzere mazlum coğrafyalara kurban ulaştırılacağını vurguladı.

Organizasyonun bağış kesim ve dağıtım aşamalarının tamamında Diyanet görevlileri, vakıf gönüllüleri ve veteriner ekiplerin görev yapacağı belirtildi. Yurt içinde dağıtım Müftülükler ve Vakıf şubeleri, yurt dışında ise müşavirlik ve ataşelikler aracılığıyla yapılacak.

TDV: 34 Yıllık Köklü Organizasyon

TDV'nin vekaletle kurban kesim organizasyonu 1993 yılından bu yana aralıksız sürdürülüyor. 34 yıllık bu süreçte milyonlarca ihtiyaç sahibinin bayram sevinci yaşamasına vesile olunduğu ifade edildi.

Bağış kabulleri 27 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Vatandaşlar bağışlarını il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla yapabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber