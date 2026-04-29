Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Polatlı'da insan kemiği bulundu: 15 yıllık kayıp davası yeniden gündemde

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan kemik parçaları, 2011'den bu yana çözülemeyen Bünyamin Koçak'ın kayıp davasını yeniden gündeme taşıdı. Kemiklerin kime ait olduğu incelemelerle belirlenecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 21:17, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 21:18
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan kemik parçaları, 15 yıldır aydınlatılamayan Bünyamin Koçak dosyasını yeniden gündeme getirdi.

İki çocuk babası 38 yaşındaki Bünyamin Koçak, 5 Nisan 2011 tarihinde Polatlı'da ortadan kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Koçak için eşi Sultan Koçak tarafından kaybolduktan iki gün sonra resmi kayıp başvurusu yapılmış, günler süren aramalarda herhangi bir ize ulaşılamamıştı. Dosya, ailenin olaydan 52 gün sonra televizyon programına çıkarak yardım istemesiyle Türkiye gündemine taşındı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, "cesetsiz cinayet" tartışmalarının en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Kan izleri ve çelişkili ifadeler dava konusu olmuştu

Soruşturma sürecinde savcılık; evde tespit edildiği belirtilen kan izleri, telefon görüşmeleri ve çelişkili beyanları gerekçe göstererek Sultan K. ile Özcan E. hakkında 2013 yılında dava açtı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandı. Ancak yargılama boyunca Bünyamin Koçak'a ait ceset ya da ölümün kesinliğini ortaya koyan somut bir delile ulaşılamadı. Mahkeme, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği beraat kararı verdi.

Dosya daha sonra Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. Karar bir kez bozulsa da yerel mahkemenin yeniden verdiği beraat hükmü kesinleşerek onandı.

Yol çalışmasında çıkan kemikler dikkat çekti

Polatlı'da bugün yürütülen yol yapım çalışması sırasında ortaya çıkan kemik parçaları ise akıllara yeniden Bünyamin Koçak dosyasını getirdi. Bulunan kemiklerin kime ait olduğu yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

Gelişme, yıllardır cevapsız kalan soru işaretlerini yeniden gündeme taşırken, Koçak dosyasının yeniden açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. 15 yıldır çözülemeyen Bünyamin Koçak dosyası, Polatlı'da ortaya çıkan yeni bulgularla yeniden gündeme geldi.

