Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik'e ruhsat iddiasına açıklık getirdi

Zorunlu eğitim çağındaki her 7 gençten 1'i okul dışında
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Çiftçi açıkladı: Maden işçilerinin eylemi nasıl bitti?
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Bakan Tekin: MEB bursuyla yurt dışında okuyanlar kadro kısıtı olmadan atanacak
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Biri polis 3 kişinin öldüğü kazaya Başsavcılıktan açıklama: Fren izi yok!
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Milli eğitim müdürünün okul müdüre attığı mesajlar bir aileyi yıktı
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Yurt dışı telefonlarda son 48 saat: Binlerce telefon kapanacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban vekaletini TDV'ye verdi
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
YÖK'ten üniversitelere 'doğum izninde ek süre verilmesi' talimatı
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Anne babalar dikkat! O ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
Petrol piyasasında 'abluka' etkisi: Brent petrol 110 dolara dayandı
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
MİT paylaştı: İşte Humeyni ile ilgili 62 yıllık 'çok gizli' belge
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Mayıs başında kış geri dönüyor: Sıcaklıklar aniden düşecek
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
Cevdet Yılmaz: Yeni anayasa en geniş mutabakatla yapılmalı
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Bakan Bayraktar, Doruk Madencilik'e ruhsat iddiasına açıklık getirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir daha ruhsat vermem" açıklamasının hemen ardından MAPEG'in Yıldızlar SSS Holding'e ruhsat verdiği iddialarına yanıt verdi. Gazeteci Şamil Tayyar, Bakan ile bizzat görüşerek konunun perde arkasını kamuoyuyla paylaştı.

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 21:21, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 21:24
Doruk Madencilik işçilerinin 17 günlük Ankara eylemi sona erer ermez yeni bir tartışma alevlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat vermem" demesinin hemen ardından, Bakanlığa bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik'e Çankırı'nın Orta ilçesinde kömür ocağı ruhsatı verdiği gündeme geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez TBMM kürsüsünden "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?" diyerek sert eleştiriler yöneltirken, Bakan Bayraktar konuya açıklık getirdi.

Şamil Tayyar Bakan ile Görüştü: "Rutin Başvuru, Süreç Henüz Bitmedi"

Gazeteci Şamil Tayyar, tartışmanın yoğunlaştığı süreçte Bakan Bayraktar ile doğrudan temasa geçti. Tayyar, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bayraktar'ın ruhsat meselesine ilişkin değerlendirmesini şöyle aktardı: Bakan, söz konusu ruhsat onayının teşvikle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, bunun daha önce yapılmış rutin bir başvurunun işleme alınmasından ibaret olduğunu ve onay sürecinin henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Teşvikin Üç Şartı: İşçiye Borç Yok, Devlete Borç Yok, Arıtma Var

Bayraktar, geçen yıl çıkarılan kanunla yerli kömür kullanan termik santrallere yüzde 60 elektrik alım güvencesi tanındığını, ancak bu güvencenin üç şarta bağlandığını Tayyar'a aktardı: İşçilere borcu olmayacak, devlete borcu olmayacak ve arıtma sistemi kurulacak. Doruk Madencilik işçi borçlarını ödemediği için teşvikten yararlanamıyordu. Bayraktar'a göre tüm işçi borçları kapandıktan sonra teşvik başvurusu değerlendirmeye alınacak; diğer iki şartın da yerine getirildiği tespit edilirse işleme konacak.

Holding İşçi Eylemini "Baskı Aracı" Olarak mı Kullandı?

Tayyar'ın aktardığına göre Bakan Bayraktar, Yıldızlar Holding'e karşı son derece öfkeli bir tutum sergiledi ve holdingin borç ödeme sicilinin bozuk olduğunu bizzat ifade etti. Bayraktar, holdingin işçi eylemini örtülü biçimde destekleyerek hükümet üzerinde siyasi baskı oluşturmaya çalışmış olabileceğini de dile getirdi.

Eylem 96 Milyon TL Ödemeyle Sona Erdi, Tartışma Süreceğe Benziyor

Maden işçilerinin eylemi 28 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından son bulmuş; işveren tarafından 96 milyon 340 bin TL işçilerin hesaplarına yatırılmıştı. Holdingin sahibi Sabahattin Yıldız'ın şirketinin Elazığ, Bilecik, Çankırı ve Kütahya dahil pek çok ilde yıllardır benzer maaş krizleri yaşattığı da Bakan'ın açıklamaları arasında yer aldı. Ruhsat denetimi ve teşvik mekanizmalarının nasıl işlediğine dair soru işaretleri ise kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

