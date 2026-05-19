10 yıllık kira uyuşmazlığına 5 saatte telefonla çözüm
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Lise yetkilileri ve kurs merkezi ortak çalıştı: Öğrenciler üzerinden devleti soydular!

Düzce'de meslek lisesi öğrencilerini rızaları dışında firmalarda çalışıyor gibi göstererek haksız teşvik, prim ve ücret tahsil eden şebekeye operasyon düzenlendi. Mağdur edilen 72 öğrencinin beyanları doğrultusunda harekete geçen ekipler, aralarında okul ve kurs merkezi yetkililerinin de bulunduğu 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 16:12, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 16:13
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencileri firmalarda çalışıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiği tespit edildi.

Kurs Merkezi ve Lise Yetkilileri Ortak Çalışmış

Soruşturma kapsamında, tespiti yapılarak ifadesi alınan 72 müştekinin beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda usulsüzlüğün yöntemi belirlendi. Müştekilerden 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu saptandı. Kurs merkezinin, öğrencilerin kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'deki bir lisenin yetkilileri ile paylaştığı tespit edildi.

72 Öğrencinin Verilerini Rızası Dışında Kullandılar

Geriye kalan 50 müştekinin bilgilerinin ise Düzce'deki söz konusu lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği anlaşıldı. Şüphelilerin bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden, anlaşılan firmalar aracılığıyla usulsüz ve haksız yere devletten teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği kayıtlara geçti.

Şafak Operasyonuyla 12 Gözaltı

Elde edilen delillerin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli; "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

