Hakeme yumruk atan futbolcunun takımı, hükmen mağlup

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşma sırasında futbolcu B.Y.'nin (22) yedek kulübesinden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk atması sonucu tatil edilen maçta karar verildi. Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Beğendikspor'un hükmen 3-0 mağlubiyetine karar verdi.

43'üncü Dakikada Hakeme Yumruklu Saldırı

Edirne 2'nci Amatör Lig B Grubu'nda Keşan ilçesinde 3 Mayıs'ta Yenimuhacirspor ile Beğendikspor arasında oynanan karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43'üncü dakikasında tansiyon yükseldi. Yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., aniden sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt'un yüzüne yumruk attı. Hakem darbe sonrası maçı tatil ederken, saldırgan futbolcu B.Y. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hem Kulüpten Kovuldu Hem Savcılığa Sevk Edildi

Şüpheli B.Y., emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşanan çirkin olayın ardından radikal bir karar alan Beğendikspor yönetimi, futbolcu B.Y.'nin kulüple olan tüm ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Federasyon Faturayı Kesti: Hükmen 3-0

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, tatil edilen olaylı maçla ilgili resmi incelemesini tamamlayarak kararını verdi. Alınan karar doğrultusunda Beğendikspor'un, Yenimuhacirspor karşısında hükmen 3-0 mağlup olmasına hükmedildi ve karar her iki kulübe de resmi olarak iletildi.

Beğendikspor Kulübü'nden Resmi Açıklama

Kararın tebliğ edilmesinin ardından Beğendikspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03.05.2026 tarihinde Keşan Atatürk Stadı Sentetik Sahası'nda oynanan Yenimuhacirspor-Beğendikspor müsabakasında maç 0-0 devam ettiği esnada 43'üncü dakikada maçın hakemine yönelik saldırı sonucu yarıda kalan müsabakanın kararı tarafımıza iletilmiş olup, hükmen 3-0 Beğendikspor'un mağlubiyetine karar verilmiştir."