Bakan Gürlek: Yasa dışı bahis soruşturması MASAK raporlarına bağlı ilerliyor
Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarılarak gençlere teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mayıs 2026 11:19, Son Güncelleme : 19 Mayıs 2026 11:20
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı.

Samsun'da 19 Mayıs kutlamaları, saat 09.00'da Atatürk Anıtı önünde başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yüreklerde hissettiklerini söyledi.

16 Mayıs 1919 Cuma günü, aziz Türk milletinin kaderini değiştiren Bandırma Vapuru'yla İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını attığını vurgulayan Tavlı, sözlerine şöyle devam etti:

"19 Mayıs, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun bir kıvılcımı, tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Samsun'umuzda yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve daha sonra da tüm Anadolu'ya yayılmış, aziz Türk milletimiz hürriyeti ve istiklali uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden birisi olan Milli Mücadele'den her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle çıkmış, Cumhuriyetimizin ilanıyla da tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir."

"Ay yıldızlı şanlı bayrağımız kutsal vatan topraklarımız üzerinde sonsuza dek özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek"

Birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağını büyük bir coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak istikbalin umudu, Cumhuriyetin, aydınlık yarınların ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı Türk gençlerine teslim ettiklerini dile getiren Tavlı, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin içindeki direniş ruhunun yeniden canlandığı, hepimiz için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağı olan o büyük günden tam 107 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız kutsal vatan topraklarımız üzerinde sonsuza dek özgürce ve gururla dalgalanmaya devam edecek, aziz milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu, binlerce yıllık devletler silsilemizin son ve ebedi halkası olan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere ilelebet payidar kalacaktır."

Konuşmanın ardından Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı bir deniz subayı, 4 asker tarafından karaya çıkartıldı. Burada yapılan törenle Türk bayrağı izcilere teslim edildi. İzciler, bayrağı kortej eşliğinde kutlamaların yapılacağı alana götürdü.

Törene, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

