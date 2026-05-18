Trump: İran'a yarın planlanan saldırıyı erteledik
'İmamoğlu suç örgütü' davasının 39. duruşması sona erdi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 39. duruşması sona erdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mayıs 2026 20:27, Son Güncelleme : 18 Mayıs 2026 20:26
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki'nin çapraz sorgusu yapıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, "BFK isimli şirket, ilk önce kardeşiniz Serhat Kapki tarafından kuruluyor, daha sonra Elif Kapki'ye, daha sonra Şeyhmus Sarıboğa'ya devrediliyor. Sarıboğa ifadesinde, sizin şirketinizde ofisboyluk yaptığını, fakat icralardan ötürü sigorta kaydının dahi olmadığını, sadece düz çalışan olduğunu beyan etmiş. Şirketinize 245 milyon lira fatura kesen şirketin, kardeşinizin şirketi olması, daha sonra icradan ötürü sigorta kaydı bile yaptıramayan 14 yıllık çalışanınıza devrolması ticaretin olağan hayatına uygun mudur?" sorusunu yöneltti.

Sanık Kapki, soruya şu yanıtı verdi:

"Evet, uygundur. Benim yanımda 15-20 yıl çalışan arkadaşlarım var. Bu işin sonunda, bu işin doğasında bir şekilde artık yanımda çalışan insanlar da bir yerlere gelmek istiyorlar. Hep çalışan olarak kalmak istemiyorlar. Şeyhmus gerçekten benim yanımda bana çok güzel hizmetler verdi, Çok dürüst bir insandı ve kendisi geldi bana söyledi. 'Ben artık bir şeyler yapmak istiyorum abi.' dedi. 'Elif'ler devredecekmiş, ben alabilir miyim?' dedi. Ben de 'Eğer alabiliyorsan git al tabii ki.' dedim. Gitti, aldı."

Söz alan sanık Ekrem İmamoğlu da, sanık Murat Kapki'nin kasası olduğu iddiasının bulunduğunu ifade ederek, "Murat Bey sizinle biz bu operasyonlardan önce hiç tanıştık mı?" sorusunu sordu.

Bunun üzerine sanık Kapki, "Kültür AŞ'nin iftar yemeğinde tokalaştık sadece. Ticaretimiz olmadı." cevabını verdi.

Çapraz sorgusu tamamlanan sanık Kapki'nin bir kısım avukatları da savunma yaptı.

Duruşma, 20 Mayıs Çarşamba gününe ertelendi.

