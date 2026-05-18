İBB'ye ihaleye fesat soruşturması: 57 gözaltı
İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun işlendiği iddia edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operanda 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli şahıslarca organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında İhaleye Fesat Karıştırma suçunun işlendiği ortaya çıktı.
İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerini de kapsayan toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.