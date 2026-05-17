İnşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 13:02, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 13:02
Doğukent Mahallesi'nde inşaat şantiyesinde yatakhane olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.