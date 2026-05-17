Kredi kartı kullanan her iki kişiden biri borçlu
Blok3'ün ismini kullanıp şantaj yapmışlar: Avukata özel soruşturma

Kadıköy'de 25 Haziran 2025'te binlerce müzikseveri kapıda bırakan festival iptalinin adli soruşturması tamamlandı. "Blok3" sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın hakkında yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verilirken; davanın seyrini değiştiren şantaj itirafları adliyeyi sarstı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 17 Mayıs 2026 08:32, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2026 08:44
İstanbul Kadıköy'de 25 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan ancak organizasyon şirketinin finansal krizleri nedeniyle son anda iptal edilen müzik festivali, adliyenin en sıcak gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Kapıda kalan binlerce hayranın ardından organizasyon firmasıyla davalık olan popüler rap sanatçısı Blok3 (Hakan Aydın) hakkındaki adli inceleme nihayete erdi.

"Kiramızı Ödeyemedikleri İçin Konser İptal Oldu"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan rapçi Hakan Aydın (Blok3), suçlamaları kesin bir dille reddetti. Aydın savunmasında, karşı tarafın (organizasyon firmasının) konser alanının kirasını dahi ödeyemediğini, şarkıcıların paralarını çıkaramadığı için konserin iptal edildiğini belirterek, kimseye zorla çek ya da senet imzalatmadığını ifade etti.

"Blok3 İsmi Sadece Medyanın İlgisini Çekmek İçindi"

Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı gelişme ise şüpheliler arasında yer alan Maruf Yontürk'ün itiraflarıyla yaşandı. Yontürk, organizasyon firması yetkilisi Ahmet Yücel'in avukatı Mahmut Burak E.'nin kendisiyle gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini ifşa ederek şunları söyledi:

"Avukat bize açıkça, 'Sadece medyanın ilgisini çekmek için ünlü rapçi Blok3'ün adını dosyaya geçirdik. Eğer bize 10 milyon TL öderseniz, savcı tanıdık, Hakan'ın (Blok3) adını bu dosyadan tereyağından kıl çeker gibi çıkartırız. Yoksa yalancı şahidimiz hazır, dosyayı daha da büyütürüz' diyerek şantaj yaptı."

Şantajcı Avukata Özel Soruşturma Bürosu Şoku

Tanık beyanlarıyla da doğrulanan bu şok iddia üzerine savcılık makamı düğmeye bastı. Ünlü sanatçının popülaritesini ve ismini kullanarak şantajla para sızdırmaya çalıştığı iddia edilen Avukat Mahmut Burak E. hakkındaki evraklar ana dosyadan ayrıldı. Şüpheli avukat hakkında işlem yapılmak üzere Başsavcılık bünyesindeki Özel Soruşturma Bürosu tarafından bağımsız bir soruşturma açıldı.

Ünlü Rapçi Hakkında Takipsizlik Kararı

Savcılık, yapılan derinlemesine incelemeler neticesinde, konserin iptal edilmesinden ötürü taraflar arasında yaşanan sözlü tartışmaların "hayatın olağan akışına son derece uygun" olduğuna hükmetti. Şantaj ve yağma iddialarının odağına çekilmek istenen ünlü rapçi Hakan Aydın ve diğer şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair hiçbir somut, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı belirtilerek takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığına dair) kararı verildi.

Dava, sadece senedi zorla imzalattığı somut olarak saptanan şirket ortağı Gökhan G. üzerinden "yağma ve tehdit" suçlamasıyla devam edecek.

Elyesa Karatepe

