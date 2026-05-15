YÖK'ten yabancı öğrencilerin öğrenim ücretlerine yönelik iddialara açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşıma giren iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerine yönelik böyle bir talimatının kesinlikle söz konusu olmadığı ve iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

Ücretleri Üniversitelerin Mütevelli Heyetleri Belirliyor

YÖK tarafından yapılan açıklamada, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ücretlerinin yasal çerçevesine dikkat çekildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretlerinin belirlenmesi yetkisinin tamamen ilgili üniversitelerin mütevelli heyetlerine ait olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Düzenleme Sadece Ara Sınıfların Artış Oranını Kapsıyor"

"Yükseköğretim Kurulunun vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerini belirleme veya belirli öğrenci grupları için ücret tarifesi oluşturma yönünde bir yetkisi bulunmamaktadır."

Açıklamada ayrıca, 19 Aralık 2025 tarihinde yapılan yasal düzenlemeye de açıklık getirildi. YÖK'ün ücretlerin başlangıç seviyesini belirleme yetkisinin olmadığının altı çizilerek, mevcut düzenlemenin kapsamı şu şekilde özetlendi:

Kapsam Dışı: Hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin başlangıç ücretleri bu düzenlemenin dışındadır.

Kapsam İçi: Yasal düzenleme, yalnızca ara sınıflardaki öğrencilerin öğrenim ücreti artış oranlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulan açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.