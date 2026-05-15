Manavgat Belediyesine yönelik davada karar açıklandı

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tarihi duruşmada, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında usulsüzlük yaparak haksız kazanç sağlayan ve belediye bünyesinde çıkar amaçlı suç örgütü kuran sanıkların cezaları netleşti. Duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katılırken, bazı tutuklular SEGBİS ile bağlandı.

Eski Başkan Niyazi Nefi Kara'ya Rekor Ceza

Mahkeme heyeti, davanın bir numaralı sanığı olan ve soruşturma aşamasında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'yı suçlu buldu. Kara; "örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme rüşvet alma", "irtikap", "zimmet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 46 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 2,5 milyon lira adli para cezasına çarptırıldı. Kara ayrıca kamu görevinden de süresiz yoksun bırakıldı.

Başkan Yardımcısı ve Örgüt Üyelerine Acımadılar

Belediyedeki organize çarkın üst düzey yöneticileri de ağır cezalardan kaçamadı:

Eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter: Aynı suçlardan 40 yıl hapis ve 2 milyon lira adli para cezası aldı.

Hüseyin Cem Gül: "Zincirleme irtikap ve rüşvet" gibi suçlardan 41 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mesut Kara: 24 yıl 2 ay hapis ve 1,4 milyon lira para cezası aldı.

Sıla Ceyhan Berkaya: Toplam 12 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrolle tahliye edildi.

Duruşmada Şok Tutuklama: Tutuksuz yargılanan sanıklardan Demir Demir ve İlker Günay'ın "rüşvete aracılık" suçlarından duruşma salonunda tutuklanmalarına karar verildi.

Baklava Kutusundaki Dövizler ve Külçe Altınlar Devlete Geçti

Soruşturma sürecinde cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan aramalarda bir zirai depoda gizlenmiş 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro, 153 bin 160 dolar ile operasyon esnasında bir baklava kutusu içinde ele geçirilen dövizler bulunmuştu. Mahkeme heyeti, bu paraların, altınların ve rüşvet parasıyla satın alındığı belirlenen bazı gayrimenkullerin müsadere edilerek devlete geçmesine hükmetti.

İddianamede "Paravan Şirket" ve "Bağış" Tuzağı Vurgulanmıştı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, belediyedeki bazı yöneticilerin imar usulsüzlüklerini görmezden gelmek veya ruhsat süreçlerini hızlandırmak karşılığında iş insanlarından "hizmet bedeli" ya da "bağış" adı altında paralar topladığı, bu paraların paravan şirketler üzerinden aklanarak lüks konut ve araç alımında kullanıldığı ispatlanmıştı.