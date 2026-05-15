Kapalıçarşı'daki pırlanta operasyonunda yeni şebeke bulundu, 349 milyon liralık pırlanta ele geçirdi

İstanbul merkezli 4 ilde pırlanta kaçakçılığı operasyonunda ikinci dalga gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yeni operasyon başlattı.

KAPALIÇARŞI'DAKİ OPERASYONDAN SONRA YENİ ŞEBEKE BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilki geçen ağustos ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ve ele geçirilen deliller doğrultusunda yeni bir şebeke tespit edildi.

Yurt dışından organize şekilde ülkeye sokulan pırlanta kaçakçılığı ile vurgun yapan söz konusu şebekenin izini süren polis, toplam piyasa değeri yaklaşık 349 milyon lirayı aşan pırlanta ele geçirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen delil ve bulguların incelenmesi neticesinde bu sabah İstanbul, Antalya, İzmir ve Hatay'ı kapsayan toplam 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 91 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken, bu şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.