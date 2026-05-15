GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
GSB'nin 2 bin 610 kişilik personel alım ilanı yayımlandı
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
250.000 TL %3.84 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Üsküdar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda ikinci dalga: 7 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
Ankara'da sağlıksız koşullarda 40 ton et ele geçirildi: 2 gözaltı
MEB, 'mesleki eğitim' detaylarını anlattı: Şehre göre okul geliyor
MEB, 'mesleki eğitim' detaylarını anlattı: Şehre göre okul geliyor
Hakan Bahçetepe için rüşvet ve mal varlığını aklama suçlarından ceza istendi
Hakan Bahçetepe için rüşvet ve mal varlığını aklama suçlarından ceza istendi
Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu
Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Bakan Memişoğlu'ndan 'Hantavirüs' açıklaması: Salgın riski yok!
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Ortak sınavlarda 'açık uçlu soru' dönemi: İşte sınav yapılacak dersler ve tarihleri
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
Hem nota hem matematik: Müzik ortaokulları 22 okula ulaştı
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
İslam Memiş: Dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Türkiye 'Yaşlı Toplum' eşiğini aştı: Her 2,5 yılda 1 yıl yaşlanıyoruz
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
Denizlerin yeni 'Karayel'i sahnede: Yüksek sürat, balistik koruma bir arada
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 4 kişi hakkında tahliye kararı
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
12 bin öğretmeni geride bıraktı: Muhammet öğretmen Avrupa'nın en iyisi
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
ANKA sınırları aşıyor: Kazakistan'da üretim ve bakım merkezi kuruluyor
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, 'mesleki eğitim' detaylarını anlattı: Şehre göre okul geliyor

Meslek liselerinde köklü dönüşüm başlıyor. Şehirlerin üretim kapasitesi, sanayi durumu ve iş gücü ihtiyacına göre yeni programlar açılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 07:40, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 07:42
Yazdır
MEB, 'mesleki eğitim' detaylarını anlattı: Şehre göre okul geliyor

Şehirlerin ihtiyaçlarına göre meslek liseleri yeniden yapılandırılıyor. Mesleki ve teknik eğitim, kapsamlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, öğrencilerin yönelimleri ile sektörlerin dönüşümünü aynı zeminde buluşturan bir yaklaşım benimsendi. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim; veri temelli analizler, sektör beklentileri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli güncellenen dinamik bir yapı olarak ele alınıyor.

Mesleki ve teknik eğitimin planlanmasında bütün iller için tek tip model yerine; her şehrin üretim kültürü, ekonomik potansiyeli ve sektörel yapısını dikkate alan ihtiyaca dayalı bir yaklaşım öne çıkıyor.

Dünyada sektörler artık sabit kalmıyor; teknolojik dönüşümle birlikte yeni uzmanlık alanlarına evriliyor. Bu nedenle mesleki eğitimde temel yaklaşım, değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilen nitelikli insan gücü yetiştirmek olarak tanımlanıyor. Bu çerçevede öğrencilerin yalnızca belirli bir mesleğe değil; teknik, dijital, tasarım ve üretim becerileriyle donatılması hedefleniyor.

Güzellik hizmetleri alanı medikal estetik teknolojileri ve dijital cilt analizleriyle dönüşürken, ayakkabı ve saraciye alanı tasarım, sürdürülebilir üretim ve markalaşma odaklı yeniden şekilleniyor. Eğitim altyapısı da bu dönüşüme paralel olarak güncelleniyor. Yapay zeka, siber güvenlik, endüstriyel kalite kontrol, havacılık ve uzay teknolojileri ile gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda açılan yeni programlar bu sürecin örnekleri arasında yer alıyor.

Yeni mesleki eğitim modeli, ortak beceri temellerini güçlendiren ve öğrencilerin farklı alanlara yönelmesine imkan tanıyan esnek bir yapı üzerine kuruldu. Böylece öğrencilerin değişen sektörlere uyum sağlayabilecek çok yönlü bir yetkinlikle mezun olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda mesleki eğitim, yalnızca bugünün değil geleceğin üretim ve hizmet alanlarını da karşılayacak şekilde planlanıyor. Mesela Bilecik'te seramik sanayisinin geliştirilmesi hedeflenirken, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü için meslek liseleri bu doğrultuda revize ediliyor. İhtiyaç bulunmayan alanlar kapatılırken, bölgesel üretim potansiyeline uygun yeni programlar açılıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber