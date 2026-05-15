15 Mayıs 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2026 00:01, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2026 00:03
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak, karşılama sonrası aile fotoğrafında yer alacak, zirve oturumuna iştirak edecek.

(Türkistan)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, Uludağ Üniversitesi'nde "Küresel Adalet Arayışı" başlıklı konferansa, Bursa Sivil Toplum Buluşması'na ve Birlik Vakfı Geleneksel Cuma Meclisi Buluşması'na katılacak.

(Bursa/12.00/15.00/17.00/20.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve Yeni Araç Filosu tanıtımına katılacak, Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi'nde cuma namazını kılacak, Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi açılış töreni ile Buca Belediyesi Edip Akbayram Etüt Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Sporium Merkezi açılış törenine ve Karabağlar Dönüşüm Modeli Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Tasarım Proje tanıtımına iştirak edecek.

(İzmir/11.00/13.14/14.00/15.30/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliğe, Belediyeye, Adliyeye, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/11.00/11.30/14.00/15.00/16.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı açılışına katılacak, Pınarhisar Belediyesini ziyaret edecek.

(Kırklareli/14.30/15.00/15.20/16.00/18.05)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliğe ve Tatvan'da esnafa ziyaret gerçekleştirecek, Bitlis Belediye Başkanlığı ile AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Bitlis/10.30-17.00)

4- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açılış törenine katılacak.

(Niğde/11.35)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı ücretli çalışan istatistikleri ile inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Türkistan)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti takip ediliyor.

(Pekin)

3- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

4- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

5- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Haftası Etkinlikleri" kapsamında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.00)

2- 8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek.

(İstanbul/19.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftası, Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Rize/20.00)

4- Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında, Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK karşılaşması oynanacak.

(Çorum/20.00)

5- Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama organizasyonu yapılacak. Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle RAMS Park'a hareket edecek sarı-kırmızılı futbol takımı, statta taraftarların da yer alacağı kutlama organizasyonunda, şampiyonluk kupasını kaldıracak.

(İstanbul/15.00/20.30)

6- Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali organizasyonunun basın toplantısı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/15.30)

