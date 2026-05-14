Emniyet ekipleri sahte istihbaratçıları çökertti: 2 tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtarak bir kadını milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 23:07, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 23:08
Edinilen bilgiye göre, şüpheliler, Didim'de yaşayan F.E. isimli kadını telefonla arayarak kimlik bilgilerinin kopyalandığını ve adına yasa dışı işlemler yapıldığını söyledi. Kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, yürütüldüğünü iddia ettikleri 'gizli operasyon' bahanesiyle kadını baskı altına aldı. Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan kadın, 20 Nisan'da yaklaşık 4 milyon TL'yi elden teslim etti. Olaydan birkaç gün sonra yeniden irtibata geçen şebeke üyeleri, bu kez mağdurun banka hesabındaki 160 bin Euro'yu çekmesini sağlayarak parayı yine elden aldı. Böylece dolandırıcıların toplamda yaklaşık 12 milyon TL'lik vurgun yaptığı öğrenildi.

Şebekenin bununla da yetinmeyip mağdur kadının Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yaklaşık 6 milyon TL'lik birikimini ve evini de almaya çalıştığı ancak kadının kardeşinin durumdan şüphelenmesi üzerine satış ve para transferi işlemlerinin son anda engellendiği öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ile ulaşım kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin izini adım adım takip etti. Yapılan incelemelerde ilk olayda parayı teslim alan kişinin İzmir'in Torbalı ilçesinden korsan taksiyle Didim'e geldiği ve ardından İstanbul'a geçtiği belirlendi. İkinci olayda ise bir şüphelinin otobüsle Aydın'a, oradan Didim'e geldiği, diğer şüphelinin ise İzmir'den çağırdığı korsan taksiyle İstanbul'a döndüğü tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli Didim'e getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, dolandırıcılıkla elde edilen paraları İstanbul'da kimliğini bilmedikleri kişilere teslim ettiklerini ve bu iş karşılığında ücret aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ayrıca İzmir, İstanbul ve Samsun'da da benzer yöntemlerle dolandırıcılık olaylarına karıştıkları iddia edildi.

