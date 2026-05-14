58 bıçak darbesiyle ölümünde gerekçeli karar: Bıçak darbeleri 'canavarca his' değil

Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Başkent trafiği nefes alacak: Etimesgut Havalimanı şehir merkezine bağlanıyor!
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Konut satışlarında 'Nisan' hareketliliği: Kredili alım geri döndü
Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa verildi: İşte istenen cezalar
Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa verildi: İşte istenen cezalar
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da okulda 'kitap listesi' krizi: Okul müdürü açığa alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumluluk almaktan kaçınmıyoruz
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Ambulansın anahtarı kayboldu, hasta öldü!
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara dikkat
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
Ehliyet yenilemede yeni dönem: Denetimler sıkılaşıyor
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
'TSK, Deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek'
İstanbul'daki hallerde bayram öncesi denetimler artırıldı
İstanbul'daki hallerde bayram öncesi denetimler artırıldı
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
2026 enflasyon ara hedefi yüzde 24 oldu
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
MEB'den eğitimde 'milli şuur' dönemi
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Akaryakıta peş peşe zam! Fiyat bir kez daha değişti
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Diyarbakır merkezli 9 ilde uyuşturucu operasyonu
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasa dışı bahis operasyonu. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Rekabet Kurulu'nun kadro değişikliği yetkisine iptal kararı
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Test sürüşleri tamamlandı: Türkiye'de yılın otomobili belli oluyor
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Mesleki eğitimde diploma krizi! İş öğrenecekken matematiğe takılıyorlar
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Türkiye-Ermenistan'da tarihi ticaret eşiği aşıldı
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Özkan Yalım'ın ifadeleri kurultay davasına gönderildi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Türklerin gözde otomobilinin üretimi resmen sona erdi
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Bakan Gürlek'ten 'yasa dışı bahis' açıklaması: 'Oynamak' da suç olacak!
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Özvar: Üniversitelerin koçluk ve rehberlik rolünü üstlenmesi gerekiyor
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Bakan Tekin: Okulda silahlı güvenlik görevlisi doğru değil
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Kuryeler için süre doluyor: 15 bin TL'yi aşan cezalar kapıda!
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Trenlerde unutulan eşyalar satışa çıkıyor: İşte ihale tarihleri
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bolu'da 'İrtikap' iddianamesi tamam: Tanju Özcan'a rekor hapis istemi
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
Bakan Şimşek: Uzun bayram tatili cari dengeyi bozacak
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
'Nefes Merkezi' açıldı: Engelli çocuklar 30 güne kadar emanet edilebilecek
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

58 bıçak darbesiyle ölümünde gerekçeli karar: Bıçak darbeleri 'canavarca his' değil

Ankara'da boşanma aşamasındaki 20 yıllık eşi Selma Kara'yı (38) evinde 58 bıçak darbesiyle öldüren İsmail Kara'ya (42) 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına 'canavarca his' unsurunu oluşturmayacağı belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2026 16:30, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2026 16:32
Yazdır
58 bıçak darbesiyle ölümünde gerekçeli karar: Bıçak darbeleri 'canavarca his' değil

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta İsmail Kara, boşanma davası tamamlanmasına rağmen, boşanma kararları henüz kesinleşmeyen eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada İsmail Kara, eşini 58 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İsmail Kara, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Kara, 14 Nisan'da görülen karar duruşmasında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞ

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda sanık İsmail Kara ile Selma Kara'nın 2005 yılında evlendikleri, evliliklerinden 2 çocuklarının bulunduğu, son yıllarda ise sanığın alkol, kumar ve kendi beyanına göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle aile içinde sorunlar yaşandığı belirtildi. Sanığın olaydan önce 4 Ekim 2024 tarihinde eşini yaraladığı ve bu olay nedeniyle Ankara Batı 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği belirtildi. Tarafların, aile bireylerinin araya girmesiyle yeniden barıştığı, ancak aile birliğini sürdürememeleri üzerine anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları belirtildi. Ankara Batı 6'ncı Aile Mahkemesi'nin 11 Şubat 2025 tarihli dosyasında tarafların boşanmalarına karar verildiği, ancak olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

21 ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE YARA

Kararda, maktul Selma Kara'nın 15 Şubat 2025'te ayrı bir eve taşındığı, olay günü 18 Şubat'ta İsmail Kara ile evde buluştuğu, çıkan tartışmada sanığın eşini öldürdüğü belirtildi. Otopsi raporuna göre Selma Kara'nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı. Sanığın, olay sonrası kızına 'Geberttim, öldürdüm' şeklinde mesaj attığı da belirtildi. Kararda 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Canavarca hisle öldürme' unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı kaydedildi. Sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına 'canavarca his' unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma saikiyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanma talebini de reddetti. Kararda, tarafların geçmişte yaşanan olaylardan sonra barışıp birlikte yaşamaya devam ettikleri, dosyaya yansıyan şekilde maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranışının tespit edilemediği belirtildi. Olay günü sanığın, ayrı yaşayan eşine yardım etmek amacıyla gittiğini söylediği, bu nedenle öfke veya şiddetli elemin etkisi altında hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi. Mahkeme, sanık İsmail Kara'nın 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık hakkında, daha önce eşine yönelik yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması, pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaat oluşmaması ve kişiliği dikkate alınarak takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmadığı kaydedildi.

AVUKAT: DİKKAT ÇEKİCİ BİR KARAR

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, kararda hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kadın cinayetleri davalarında yıllardır en çok tartışılan konulardan biri, failler hakkında uygulanan 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri. Bu nedenle bu dosyada mahkemenin herhangi bir indirim uygulamaması hem hukuken hem de toplumsal açıdan dikkat çekici bir karar oldu. Özellikle boşanma sürecindeki kadınların ciddi risk altında olduğu artık herkesin bildiği bir gerçek. Ne yazık ki birçok kadın için ayrılmak istemek, kendi hayatı üzerinde söz söylemeye çalışmak bile şiddet nedeni haline gelebiliyor. Bu yüzden bu tür davalarda verilen kararlar yalnızca bir dosyayı değil, toplumun adalet duygusunu da doğrudan etkiliyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda asıl ihtiyaç duyulan şey, cezasızlık algısını beslemeyen, faillere mazeret üretmeyen bir yargı yaklaşımının istikrarlı şekilde sürdürülmesi. Bugün verilen kararın bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber