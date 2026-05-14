Dolar/TL bugün ne kadar? İşte günün ilk rakamları...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro'daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 45.2989, satışta 45.4805 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,2813, satışta 45,4627 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1715, sterlin/dolar paritesi 1,3529 ve dolar/yen paritesi 157,820 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 45.3307 (alış) 45.4123'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 53,3227 TL seviyelerinde seyrediyor.