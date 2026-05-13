Emrina A.Ş.'den Mekke'de yeni nesil konaklama modeli

Emrina A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah İnanç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üyelerimize uzun yıllar boyunca her yıl 7 gün sabit fiyat avantajıyla konaklama imkanı sunmayı hedefliyoruz. Model kapsamında Mekke'de Harem-i Şerif'e yakın konumdaki tesisler yüksek konfor standartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenecektir. 7Days Residence Club-Mecca kapsamında ilk etapta Mekke'de 97 odalı lüks bir otel projesi için sözleşme imzalandık. Her odası 2 kişilik olarak planlanan otel, ultra lüks 4 yıldızlı konfor standartlarına uygun şekilde yeniden tasarlanacak. Hac dönemi sonrasında başlayacak renovasyon sürecinin ardından otelin, Ocak 2027 itibarıyla misafirlerine hizmet vermeye başlamasını hedefliyoruz. Bu projede üyeler, 9 yıl boyunca her yıl 7 gün konaklama hakkından yararlanabilecek" diye konuştu.

MASAR PROJESİ İÇERİSİNDE 113 LÜKS 1+1 SERVİCED APARTMENT

Emrah İnanç, "Ayrıca Mekke'nin en prestijli gelişim alanlarından biri olan Masar Projesi içerisinde, Harem-i Şerif'e yaklaşık 850 metre mesafede yer alan 113 adet lüks 1+1 serviced apartment projesi için de ortaklık konusunda anlaşmaya vardık. Ocak 2030 itibarıyla hizmete alınmasını planladığımız bu lüks residence dairelerde, ailelerin konforlu şekilde konaklamasına uygun geniş yaşam alanları sunacağız. Dairelerde 4 ila 6 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği bir yapıyı hedeflerken, bu projede üyeler 11 yıl boyunca her yıl 7 gün kullanım hakkına sahip olacak. 2027 yılı içerisinde Mekke'de Harem-i Şerif'e yakın bölgelerde yaklaşık 30 otel projesini satın alma, kiralama veya iş birliği modeliyle portföyüne dahil ederek renovasyona tabi tutmayı hedefliyoruz. Bu projelerle üyelerimize uzun süreli, sabit fiyatlı ve uygun taksit imkanlarıyla Mekke'de konforlu konaklama ayrıcalığı sunmayı amaçlıyoruz. 7Days Residence Club-Mecca modeli sayesinde üyelerimiz, umre dönemlerinde otel arama, yüksek sezon fiyatlarıyla karşılaşma ve rezervasyon belirsizliği gibi sorunlardan uzaklaşarak, sabit tarihli veya esnek tarihli şekilde 7 günlük konaklama rezervasyonlarını kolaylıkla yapabilecek. Bu proje ile yalnızca ticari bir konaklama modeli değil; aynı zamanda Mekke'ye gelen ziyaretçilere daha konforlu, planlı ve güvenli bir deneyim sunma hedefindeyiz. Öte yandan projeye ilişkin detaylara 7daysinmecca.com adresinden ulaşılabilir" dedi.