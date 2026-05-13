RK'den fotokopi makineleri sektöründeki iki teşebbüse ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, iki teşebbüse yönelik soruşturma sürecine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu teşebbüslerin, paralel ithalatı engellemek, aktif/pasif ayrımı gözetmeden yeniden satıcıların satış yapacağı müşteri ve bölgelere yönelik kısıtlamalarda bulunmak ile yeniden satış fiyatlarını tespit etmek yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Kyocera'nın, yeniden satıcılarının satış fiyatının tespitine ilişkin uzlaşma başvurusunda bulunduğuna işaret edilen açıklamada, firmanın yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle Kanunu ihlal ettiğine, uzlaşma sonucunda teşebbüse 14 milyon 486 bin 950 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, teşebbüsün, bayilerinin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına, paralel ithalatı engellemeyeceğine, sözleşmelerinde yer alan rekabet etmeme ve tek elden alım yükümlülüğü kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını kaldırılacağına yönelik taahhüt sunduğunu belirtilerek, "Bu kapsamda Kyocera tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne, ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine, söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 4 ay içinde Kuruma intikal edecek şekilde tevsik edilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Aynı dosya kapsamında yer alan Geskopikit'in de yeniden satıcılarının satış fiyatının tespitine ilişkin eylemlerine yönelik uzlaşma başvurusu yaptığı bildirilen açıklamada, Kurul kararıyla Geskopikit'in yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit etmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiğine, uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 3 milyon 946 bin 922 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Geskopikit tarafından da kendi alt bayilerinin ürün sunacağı bölge/yeniden satıcı ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunmayacağına, paralel ithalatı engellemeyeceğine yönelik taahhütlerin sunulduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Geskopikit tarafından sunulan nihai taahhütlerin, dosya kapsamında tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabulüne ve ilgili teşebbüs açısından bağlayıcı hale getirilmesine, söz konusu taahhütler doğrultusunda yapılan değişikliklerin Kurulun kısa kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde Kuruma intikal edecek şekilde tevsik edilmesine karar verildi."

Böylece Kurul tarafından iki şirkete 18,4 milyon lira ceza verilmesi kararlaştırıldı.