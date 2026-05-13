Samsun'da sağanak dereleri taşırdı. Araçlar selde sürüklendi, evleri su bastı

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe merkezinden geçen Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükseldi.

Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Taşkın suyunun bazı noktalarda, zemin katlardaki işyerlerinin tavanına kadar yükseldiği görüldü.

Sel önüne kattığını sürükledi. İşyerlerinin önündeki masa, sandalye, dolap ve diğer malzemelerin akıntıya kapıldığı görüldü.

Sürücüler de zor anlar yaşadı. Kazalar meydana geldi. Bazı araçlar taşkın suyuyla birlikte metrelerce sürüklendi.

"ELEKTRİKLER HALA KESİK"

NTV yayınına bağlanan ve bölgedeki son durumu anlatan DHA muhabiri Emre Öncel, temizlik çalışmalarının başladığı, 30 santimetre çamur olduğunu, elektriklerin hala bazı bölgelerde kesik olduğunu söyledi.

Yaralanan 12 kişi hastanelerde tedavi edildi.

Öncel, yüzlerce aracın sürüklendiğini ve temizlik çalışmalarının durumuna göre eğitime verilen aranın uzayabileceğini belirtti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

TEHLİKE SÜRÜYOR MU?

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Hava en kadar sıcaksa bu yağmurların etkisi o kadar büyük oluyor. Sıcak hava kararsız bir atmosfer oluşturuyor ve böyle yağışlar oluyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. Karadeniz'de bugün de yağışlar var. Yarın ise ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde var bu yağışlar. Havalar ısındığı için nerede yağış varsa dikkatli olmak gerekiyor. Süper hücrelerin oluştuğu bölümler de oluşabilir." dedi.