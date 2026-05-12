İstismar soruşturmasında anne de tutuklandı: Bakanlık davaya müdahil olacak

Bartın'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri 13 yaşındaki çocuğu istismar ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında mağdur çocuğun annesinin de suça iştirak ve delilleri karartma suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istismar davasına müdahil olunarak sürecin takipçisi olacağını bildirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 21:11, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 21:14
Bartın'da 18 Nisan'da yapılan ihbarın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı ve çok yönlü bir soruşturma başlatılarak, yürütülen çalışmalarda elde edilen dijital deliller doğrultusunda, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu bazı kişiler tarafından istismara uğradığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşılmıştı.

33 Kişi Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Soruşturma kapsamında suça sürüklendiği değerlendirilen 10 çocuk ile 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlenmiş, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı. Dosya kapsamında 9 suça sürüklenen çocuk ile 24 şüpheli olmak üzere toplam 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Mağdurun Annesi de Tutuklananlar Arasında

Dava dosyasında mağdur kız çocuğunun annesi T.Ö.'nün de, "Aile yükümlülüğünü ihlal, suç delillerini gizleme ve yok etme suçlarından" tutuklandığı öğrenildi.

Bakanlık: Adli Süreç Yakından Takip Edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı almaları için adli sürecin yakından takip edileceğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Amasra'daki istismar soruşturmasında 33 tutuklama" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Mağdur Çocuk Devlet Korumasına Alındı

Bakanlıkça, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

