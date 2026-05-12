Aksaray'da akıllı kavşak sayısı iki katına çıkarıldı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Trafik Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yapay zeka destekli akıllı kavşak sistemine ilişkin açıklama yaptı. Dinçer, halihazırda 11 kavşakta aktif olarak kullanılan sistemin 20'ye çıkarılacağını duyurdu.

Yapay zeka destekli sistem ne yapıyor?

Akıllı kavşak sistemi; anlık yoğunluk analizi, dinamik trafik yönetimi, hızlı koordinasyon ve manuel müdahale imkanlarıyla trafiği gerçek zamanlı olarak yönetiyor. Sistem sayesinde sürücülerin daha akıcı, güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması hedefleniyor.

Dinçer, ulaşım altyapısını geliştirme çalışmalarının süreceğini de vurguladı.