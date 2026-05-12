Bakan Bolat: E-ticaret hacmi 2025'te yüzde 52,2 arttı
Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ülkemizde 2025'te e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2026 11:31, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2026 11:25
Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ülkemizde 2025'te e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı" dedi.