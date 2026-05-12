İlk iş gününde ölüme gitti... Dolmuştan indi otomobil ezdi

İlkadım'da Mahmut Murat G. (45) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Hatun Kabadayı'ya (50) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Hatun Kabadayı'nın, bir balık fabrikasında işe başlayacağı ilk gün kazanın olduğu öğrenildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan kadının, dolmuştan inip çalışacağı balık fabrikasının karşısında hayatını kaybetmesi, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olay yerine gelen kadının eşi Ali Kabadayı ile oğlu Aydın Kabadayı, Hatun Kabadayı'nın cansız bedeninin başında gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mahmut Murat G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

KOCASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

