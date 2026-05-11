Bakan Gürlek: Gençlerin kanını emen kirli çark darmadağın edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının eş güdümünde gerçekleştirilen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 33 ili kapsayan dev operasyonda, 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini açıkladı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik baskınlarla büyük bir suç ağı çökertildi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla, suç odaklarının nefesini kesmeye devam ettiklerini belirtti.
Kurumların ortaya koyduğu güçlü iradenin, suçla mücadeledeki en büyük dayanakları olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:
"Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."
Milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden hiçbir yapıya asla geçit verilmeyeceğinin altını çizen Gürlek, bu başarılı operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür etti.