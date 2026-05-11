Dolar 45,37 TL'ye yükseldi
Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan dolar, günü 45,37 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2026 17:17, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2026 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,3640
|45,3650
|45,3780
|45,3790
|Avro
|53,4630
|53,4640
|53,4760
|53,4770
|Sterlin
|61,8340
|61,8440
|61,8540
|61,8640
|İsviçre frangı
|58,3950
|58,4050
|58,3640
|58,3740
|ANKARA
|ABD doları
|45,3340
|45,4140
|45,3480
|45,4280
|Avro
|53,4230
|53,5030
|53,4360
|53,5160
|Sterlin
|61,7740
|61,9840
|61,7940
|62,0040