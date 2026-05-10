Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı
Kamuda engelli istihdamında rekor: Sayı 15 kat arttı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2026 11:24, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2026 11:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı 2002'den bugüne 15 kat artarak 82 bin 880'e ulaştı.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, hükümet ve Bakanlık, engelli vatandaşlar için erişilebilirlik düzenlemelerinden rehabilitasyona ve istihdama uzanan birçok alanda çalışma yürütüyor.

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında, engellilerin her alanda olduğu gibi iş hayatına da aktif katılımını sağlamak için 2012'de Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hayata geçirildi.

EKPSS ile engellilerin eğitimlerine uygun kadrolara yerleştirilmelerini teşvik eden Bakanlık, engelli vatandaşların sınav ücretini de karşılıyor. EKPSS'ye girmek isteyen yetişkinlerin en az yüzde 40 oranında engelinin bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda, kamuda çalışan engelli memur sayısı 2002'de 5 bin 777 iken hükümetin engellilerin çalışma hayatına katılımını artırmak için yaptığı çalışmalar sonucu bu sayı 82 bin 880'e yükseldi.

- Engellilere özel korumalı iş yerleri

Bakanlık, çalışma ortamlarının engellilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak düzenlendiği Korumalı İş Yeri Modeli ile açık iş gücü piyasasında istihdamı zor olan zihinsel ve ruhsal engellilere çalışma imkanı sunuyor.

Engellilerin üretime katılarak kendi yaşamları üzerinde söz sahibi olmalarını ve öz güvenli bireyler olarak toplumsal hayata aktif katılımlarını destekleyen Bakanlık, korumalı iş yerlerinde çalışan her engelli için ücret teşviki sağlıyor.

