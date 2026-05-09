Dev maçta gülen taraf Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, bordo-mavili rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki son iç saha maçında taraftarlarına mağlubiyetle veda etti.

Orkun Kökçü'nün 14. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar karşısında Oleksandr Zubkov, 1 dakika sonra beraberliği getiren golü attı.

Beşiktaş'ın sezon başında Trabzonspor'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdiği Ernest Muçi'nin 62. dakikada attığı golle Karadeniz ekibi müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Öte yandan Muçi, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve 3-3 biten maçta da Beşiktaş'a gol atmıştı.

İç sahada 4. yenilgisi

Beşiktaş bu sezonki iç sahada defterini mağlubiyetle tamamladı.

Sezona Tüpraş Stadı'ndaki ilk iç saha maçında Eyüpspor'u yenerek başlayan siyah-beyazlı ekip, 17 haftada 4. yenilgisini aldı. Dolmabahçe'de bu sezon taraftarlarına istediklerini veremeyen Beşiktaş, 9 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Öte yandan Beşiktaş iç sahada oynadığı son üç maçında galibiyet alamadı. Fatih Karagümrük'le berabere kalan siyah-beyazlılar, kupada TÜMOSAN Konyaspor'a, ligde de Trabzonspor'a yenildi.

Ayrıca Beşiktaş son 6 sezonda evinde oynadığı kapanış maçlarının hiçbirisinde galip gelemedi.

Orkun Kökçü'den Sergen Yalçın'a destek

Karşılaşmanın 12. dakikasında Oh'un düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla 10. golünü kaydetti.

Ligin ilk bölümünü suskun geçirmesine rağmen ikinci yarıda skorer özelliğini de öne çıkaran siyah-beyazlı oyuncu, ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Kupada da 2 gol atmayı başaran Orkun Kökçü, golün ardından takım arkadaşlarını toplayarak kulübeye gitti ve protestoların odağındaki isim olan teknik direktör Sergen Yalçın'a sarılarak destek verdi.

Protestolar devam etti

Maç önünde esame listesi okunurken teknik direktör Sergen Yalçın'ı ıslıklayan Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor'un 15. dakikada gelen beraberlik golünün ardından Serdal Adalı yönetimini de protesto etti.

Bir süre "Yönetim istifa" diye bağıran Beşiktaşlı taraftarlar zaman zaman da "Siyah, beyaz, yönetim, istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar son dakikalara doğru ise Sergen Yalçın aleyhine "Güle güle Sergen" şeklinde bağırırken bir grup taraftar da tecrübeli teknik adamın lehine tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlı futbolseverler maçın sonra ermesinin ardından futbolcuların aleyhine de bağırdı.