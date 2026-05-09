Bakan Tekin: Yüksek teknolojili üretimde daha ileri seviyelere ulaşacağız
İletişim Başkanı Duran: Türkiye insanlık vicdanının yanında duruyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hakikatin, adaletin ve insanlık vicdanının yanında durmaya devam etmektedir" dedi.

Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 14:48, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 14:49
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NEXT TRT 2026" programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek küresel sistemdeki dönüşümü, dijital çağın getirdiği meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Dünyanın belirsizlikler, krizler ve güç rekabetlerinin yaşandığı kritik bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Duran, teknolojinin ve yapay zekanın sadece iletişim alanını değil; siyaset, ekonomi ve toplumsal yapıları da derinden etkilediğini vurguladı.

"Gençlerimizin ilgisi umutlarımızı daha da güçlendiriyor"

Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bu dönemde dijital okuryazarlığın kritik bir rol oynadığını belirten Duran, paylaşımında şunları kaydetti;

Bugün NEXT TRT 2026 programında gençlerimizle bir araya gelerek; küresel sistemde yaşanan dönüşümü, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdik. Gençlerimizin ilgisi, enerjisi ve fikirleri, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor. Dünya; belirsizliklerin, krizlerin, güç rekabetlerinin ve çok boyutlu dönüşümlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçiyor. Teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşme; yalnızca iletişim alanını değil, siyaset, ekonomi ve toplumsal yapıları da derinden etkiliyor.

"Ülkemiz birçok alanda güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır"

Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bu dönemde dijital okuryazarlık büyük önem taşıyor. İletişim Başkanlığı olarak; hakikat temelli bir iletişim ekosistemi inşa etmeyi, dezenformasyonla mücadeleyi güçlendirmeyi ve gençlerimizin dijital bilinç düzeyini artırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hakikatin, adaletin ve insanlık vicdanının yanında durmaya devam etmektedir. Ülkemiz; diplomasiden teknolojiye, iletişimden insani yardıma kadar birçok alanda güçlü bir vizyon ortaya koymaktadır. TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere medya kuruluşlarımız da kriz bölgelerinde hakikatin sesi olmayı sürdürmektedir.

Bu düşüncelerle, NEXT TRT 2026'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programa katkı sunan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyorum.

