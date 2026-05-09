Erdoğan: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

Fuara bu sene 1500'ü yerli, 263'ü yabancı olmak üzere 1763 firma katılmış, 203 ürün ilk kez görücüye çıkmıştı.

Erdoğan, "Toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik mutabakatlar oluşturdu." dedikten sonra ortaya çıkan manzarayı şöyle yorumladı: "Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz, savunmada yeni dönemin kurucusuyuz."

Havacılık ve savunma sanayiinde senede 248 milyon dolar ihracat yapıldığını, şimdiyse bu rakama aşağı yukarı bir haftada ulaşıldığını vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Bunun arkasında 10 yılların emeği, adanmış bir ruhla çalışan yüz bini aşkın vatan evladının gayreti, milletimizin desteği ve devletimizin iradesi vardır. İnşallah daha büyük başarı hikayelerini birlikte yazacak, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar duraksamadan çalışacağız.

Konvansiyonel sistemlerin yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesi savaş, uçağını, SİHA'larını, elektronik harp sistemlerini, tankını, savaş gemilerini inşa eden, denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her alanda yazılım ve kendi sistemleri yapan bir ülkedir. Türkiye, istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir.

Burada isimlerini tek tek saymaya kalksak günler sürecek çalışmaları sizler zaten gördünüz. İnanç, irade, cesaret, gayret, adanmışlık ve vizyon bir araya geldiğinde nelerin başarılabileceğine tanıklık ettiniz. Aynı iftihar tablosuyla ihracat tarafında da karşılaşıyoruz. Göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatı 248 milyon dolardı. Türkiye savunma sanayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Dışa bağımlılığımızı yıllar içerisinde azaltarak tersine çevirdik.

2025 yılında savunma ve havacılık iharacatında tarihimizde ilk defa 10 milyar doların üzerine çıktık. Nisan ayındaki rakamlar, geçen yıldaki ivmenin devam ettiğini gösteriyor. 2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk dört ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yani bundan 23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye, bugün bu rakamı aşağı yukarı bir haftada gerçekleştiriyor.

Bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engellerle karşılaştık. Türkiye savunma sanayinde ne zaman büyük bir adım atsa birileri hemen devreye giriyor. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler. Dışarıdan almak daha kolay dediler. Kimi zaman 'Balıklar ürküyor' gibi bahanelerle savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. 'Balıklar ürküyor' dediler, fuarımızı ziyaret etti. Herhalde balıkların ürkmediğini gördüler.

Binlerce yıllık tarihimiz mücadele ile geçti. Hiçbir zaman birlik ve bütünüğümüzden ödün vermedik. Terörü sebepleriyle birlikte tamamiyle ortadan kaldıracağız. İnanıyoruz Allah'ın izniyle başaracağız. Kararlıyız, inşallah hedefimize ulaşacağız."