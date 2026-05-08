Dolar haftayı 45,36 TL'ye yükselerek tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 45,36 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 17:23, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|45,2460
|45,2470
|45,3640
|45,3650
|Avro
|53,3510
|53,3520
|53,4630
|53,4640
|Sterlin
|61,7360
|61,7460
|61,8340
|61,8440
|İsviçre frangı
|58,3230
|58,3330
|58,3950
|58,4050
|ANKARA
|ABD doları
|45,2160
|45,2960
|45,3340
|45,4140
|Avro
|53,3110
|53,3910
|53,4230
|53,5030
|Sterlin
|61,6760
|61,8860
|61,7740
|61,9840