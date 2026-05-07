Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NGN ile Cerebrum Tech arasında hayata geçirilen "AI Compute İş Birliği"nin Tuzla'da düzenlenen lansmanında yaptığı konuşmada, yerli veri merkezi altyapısıyla yüksek yapay zeka kapasitesini aynı stratejik çerçevede buluşturan etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

İki şirketin işbirliğiyle büyük bir gücün ortaya çıkacağını belirten Yılmaz, bunun veri merkezleri, yapay zeka uygulamaları, güvenli bulut altyapıları ve yüksek katma değerli teknoloji üretimi bakımından Türkiye'nin dijital dönüşüm süreci ile sektöre çok değerli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin dijital dönüşüm, veri ekonomisi, üretkenlik artışı ve katma değer üretimi ekseninde küresel rekabet dinamiklerini köklü şekilde dönüştürdüğüne dikkati çeken Yılmaz, ülkelerin gelecekte dünya ekonomisindeki konumunun bu teknolojiye ilişkin aldıkları pozisyonla yakından ilgili olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "2026 yılı itibarıyla küresel teknoloji şirketlerinin yapay zeka odaklı sermaye harcamaları ve yatırım projeksiyonları yaklaşık 725 milyar dolar seviyesine ulaşarak görülmemiş bir ölçek kazanmıştır. 'Ekonomimiz 1,6 trilyona ulaştı.' diye övünerek ifade ediyoruz. Buradaki rakam neredeyse bizim toplam milli gelirimizin yarısı ölçeğinde ve artış eğilimi giderek de devam ediyor." diye konuştu.

Yapay zeka odaklı veri merkezi dönüşümünün, yüksek performanslı hesaplama, GPU yoğun mimari ve enerji verimliliği ekseninde yeniden şekillendiğinin altını çizen Yılmaz, bugün veri merkezlerinin sıradan bir dijital altyapı unsuru değil stratejik yatırım, kritik altyapı ve dijital egemenlik bileşeni olarak konumlandığına işaret etti.

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin bu dönüşümün yönünü açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, Körfez bölgesinde hayata geçirilen hiper ölçekli veri merkezi yatırımlarının, bölgenin yapay zeka altyapısı açısından cazibe merkezi haline geldiğini gösterdiğini anlattı.

Yılmaz, Avrupa'da uluslararası ortaklıklarla geliştirilen yüksek kapasiteli yapay zeka veri merkezi projelerinin bu alanda sınır ötesi işbirlikleriyle bölgesel kapasite inşasının giderek hızlandığına işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin müteahhitlikte dünyada en iyi ülkelerden biri olduğunu aktaran Yılmaz, yapay zeka alanındaki şirketlere dijital müteahhitlikte de küresel alanda yatırım işbirlikleri yapmalarını tavsiye etti.

"Mutlaka regüle edilmesi, düzenlenmesi gereken bir alan"

Yılmaz, modern bulut egemenliğinin, verinin, teknolojinin ve operasyonların hangi aktörlerin kontrolünde ve hangi hukuk düzeni altında yönetildiğine odaklanan bütüncül bir yaklaşım haline geldiğini dile getirerek "Bizim dijital alana ilişkin genel yaklaşımımız şu; mutlaka regüle edilmesi, düzenlenmesi gereken bir alan. Dinamik ve yeniliklere de çok açık bir alan. Çok katı düzenlemelerle piyasanın dinamizmini öldürmeden, çerçeve düzenlemelerle sektörün gelişimine paralel rafine çalışmalarla yürümemizde fayda var." değerlendirmesini yaptı.

Program vesilesiyle ilk kez fiziki olarak bir veri merkezini gezdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Oradaki yapıyı görme imkanım oldu. Ortada çok çalışan eleman görmedim doğrusu. Bu tartışmalarda istihdam boyutu çok önemli. Yapay zekaya şunu sormak lazım; 'Seni geliştirirken istihdamı nasıl koruruz?' Yapay zeka buna bir cevap verirse çok memnun oluruz. Yapay zeka mutlaka belli meslekleri ortadan kaldıracak. Bundan daha önemlisi hemen hemen tüm mesleklerin icra ediş biçimini dönüştürecek ama aynı zamanda yeni iş alanları oluşturacak."

Yılmaz, işbirliği yapan iki firmanın temsilcilerine de seslenerek "Anladığım kadarıyla bu yaptığınız çalışmalarla kurumlar ve ülkeler için veriyi güvenli bir ortamda tutma, kendi ekosistemi içinde değerlendirme imkanı sunuyorsunuz. Bu, çok kıymetli bir hizmet." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde veriyle ilgili konuları bütüncül bir perspektifle ele aldıklarının altını çizen Yılmaz, veri merkezi ve bulut bilişim altyapıları açısından bölgesel bir merkez olma hedefi doğrultusunda teşvik mekanizmaları, stratejik yatırım destekleri ve uygulama odaklı politikaları hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "HIT-30 Programı" aracılığıyla bulut bilişim ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik stratejik destekler sunduklarını, "E-Turquality Programı" aracılığıyla veri merkezi ve bulut bilişim hizmetlerinin uluslararasılaşması ve ihracat potansiyelinin artırılmasını teşvik ettiklerini kaydetti.

Yatırım ortamını güçlendirmek amacıyla talep yönlü politikaları da eş zamanlı devreye aldıklarını belirten Yılmaz, "Kamuda bulut bilişim ve yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak üzere gerekli teknik altyapı, hukuki çerçeve ve idari mekanizmaları tesis ederek kamu kaynaklı taleple özel sektör yatırımlarının hızlanmasını öngörüyoruz. Yerli ekosistemin kapasitesini artırmak amacıyla kamu destekli büyük dil modeli geliştirme programlarını hayata geçiriyor, üniversite-sanayi işbirlikleriyle ulusal yapay zeka araştırma ve mükemmeliyet merkezleri kuruyoruz." diye konuştu.

"Güvenli sınır ötesi veri aktarım mekanizmalarına yönelik mevzuat hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, farklı paydaşların ortak kullanabileceği veri kümeleri ve yapay zeka altyapıları oluşturup, hem birim maliyetleri düşürmeyi hem de veriden daha fazla değer üretmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede güvenli sınır ötesi veri aktarım mekanizmalarına yönelik mevzuat hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. Tüm bu adımlar, veri merkezi, bulut bilişim ve yapay zeka alanlarında dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülkemizin dijital egemenliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bugün hayata geçirilen bu işbirliği, bu vizyonun sahadaki en güçlü karşılıklarından biridir. 'AI Compute' yaklaşımıyla veri egemenliği, regülasyon uyumu ve siber güvenlik açısından ülkemizin konumunu güçlendirecek, benzeri girişimlere örnek teşkil edecek bir model ortaya çıkmıştır. Yapay zekayı, nitelikli insan kaynağımızı güçlendiren ve üretim kapasitemizi artıran temel bir kaldıraç olarak değerlendiriyoruz."

Lansmana, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Programda, Cerebrum Tech Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul ile NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol tarafından işbirliklerine ilişkin sunum yapıldı.

İşbirliğine yönelik metni imzalayan Erkul ile Erol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, günün anısına Fetih Suresi işlemeli Türk bayrağı takdim etti.