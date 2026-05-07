Beyazperdede bu hafta

Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Ana sayfaHaberler Yaşam

Beyazperdede bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta 8 yeni yapım gösterime girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 12:20, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 11:59
Yazdır
Beyazperdede bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan gerilime, dramdan animasyona 8 film vizyona girecek.

"Portekiz Aşkı"

Cansu Dere, Diogo Morgado ve Ines Heredia'nın başrollerini paylaştığı "Portekiz Aşkı" romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

İsmail Şahin'in yönetmenliğini yaptığı film, nişanlısının ihanetini öğrenince hayatını geride bırakıp kaçan Yasemin'in, tesadüfen gittiği Portekiz'de Jose isimli bir yabancıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalmasıyla başlayan kendini keşif hikayesini konu alıyor.

"Mortal Kombat II"

Dünya çapında fenomen haline gelen efsanevi dövüş sanatları serisinin merakla beklenen filmi "Mortal Kombat II", ilk filmle büyük ses getiren Simon McQuoid'in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Devam filminde Dünya Alemi'nin varlığını korumak için verilen mücadele, bu kez acımasız hükümdar Shao Kahn'ın tehdidiyle bambaşka bir boyuta taşınırken Johnny Cage karakterinin de katılımıyla kuralsız ve kanlı bir savaş başlıyor.

Johnny Cage rolüne Karl Urban'ın hayat verdiği filmde Ludi Lin, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herrima, Joe Taslim ve Adeline Rudolph oynuyor.

"Fünye"

David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstlendiği "Fünye", gerilim ve aksiyon ağırlıklı bir hikayeyle beyaz perdedeki yerini alacak.

Sam Worthington, Aaron Taylor-Johnson ve Gugu Mbatha-Raw'ın başrollerini paylaştığı yapım, Londra'nın merkezindeki işlek bir inşaat alanında II. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın bulunması sonrasında başlatılan kitlesel tahliyeyi ve yaşanan kaosu anlatıyor.

Filmin Londra'da başlayan gizemli hikayesi İstanbul'a kadar uzanıyor.

"Kremlin'in Büyücüsü"

Giuliano da Empoli'nin 2022 tarihli romanından uyarlanan "Kremlin'in Büyücüsü", 1990'ların çalkantılı Rusya'sında sanat dünyasından gelip Vladimir Putin'in en yakın danışmanı olan kurgusal Vadim Baranov'un gözünden iktidarın perde arkasını beyaz perdeye yansıtacak.

Paul Dano'nun başrolünde oynadığı Politik gerilim türündeki filmde Vladimir Putin karakterine Jude Law hayat veriyor.

"Iron Maiden: Burning Ambition"

Iron Maiden grubunun 50 yıllık kariyerini ve heavy metal kültüründeki etkisini konu alan müzikal film "Iron Maiden: Burning Ambition", 1975'ten bugüne arşiv görüntüleri, grup üyeleri ve Lars Ulrich, Javier Bardem gibi isimlerle yapılan röportajları izleyiciye sunacak.

Malcolm Venville'nin yönettiği belgesel, Iron Maiden'ın bir kültürel hareketin şekillenmesine sağladığı katkıyla rock müzik ve heavy metalin toplum ve kültür üzerindeki etkilerine dair yerleşik bakış açılarını nasıl zorladığını irdeliyor.

"Kill Bill: Mevzunun Tamamı"

Quentin Tarantino'nun iki filmlik eserini tek bir anlatıda buluşturan 2006 yapımı filmi "Kill Bill: Mevzunun Tamamı" yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Aksiyon sahneleriyle bilinen filmin başrollerinde Uma Thurman ve Lucy Liu yer alıyor.

"Arnie & Barney Şapşik Kardeşler"

Sean Heuston'ın yönettiği animasyon film "Arnie & Barney Şapşik Kardeşler", karınca kolonisinin en beceriksiz iki üyesi Arnie ve Barney'in, gizemli bir sivrisineğin yardımıyla yaşam ortamlarını kuraklıktan kurtarmaya çalışmasını işliyor.

"Babil'in Laneti"

Mazlum Yiğit'in çektiği "Babil'in Laneti", Mezopotamya'da cinlerle yapılan yasak bir anlaşmanın ürünü olan ve yeraltına gömülen büyü kitabının arkeolojik bir kazı sırasında gün yüzüne çıkmasıyla yaşanan paranormal olayları ele alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber