Mülga DPB'ye ait unutulan 2 yönetmelik yürürlükten kaldırıldı

7 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı düzenlemeyle, Devlet Personel Başkanlığına ilişkin iki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Hangi Yönetmelikler Kaldırıldı?

Kaldırılan yönetmelikler şunlar:

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği: Döner sermaye işletmesinin kuruluş, işleyiş ve mali yapısına ilişkin esasları düzenleyen bu yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği: Başkanlık personelinin görevde yükselme ile unvan değişikliği süreçlerini belirleyen yönetmelik de aynı şekilde yürürlükten kaldırıldı.

Devlet Personel Başkanlığı Nasıl Kapatılmıştı?

Söz konusu yönetmeliklerin dayanağı olan Devlet Personel Başkanlığı, aslında yıllar önce tarihe karışmıştı. 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Başkanlık, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde 9 Temmuz 2018 tarihli 703 sayılı KHK ile kapatılma kararıyla karşılaştı. Mevcut görevlerin aksamaması için Başkanlık bir yıl daha faaliyetlerini sürdürdü; 9 Temmuz 2019 itibarıyla ise fiilen sona erdi.

Kapatılmanın ardından Başkanlığın görevleri tek bir çatıda toplamak yerine birden fazla kuruma dağıtıldı: Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan İnsan Kaynakları Ofisi bu görevlerin bir bölümünü devraldı. İnsan Kaynakları Ofisi de daha sonra 183 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılarak görevleri yeniden Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'ne bırakıldı.

Neden Şimdi Kaldırıldı?

Devlet Personel Başkanlığı 2019'da fiilen tarihe karışmış olsa da kuruma ait bazı yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılması unutulmuş görünüyor.