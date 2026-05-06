ABD ordusu, İran bayraklı petrol tankerine ateş açtı

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasında gerginlik yükseliyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), uluslararası sularda seyreden İran bandralı M/T Hasna adlı yüksüz petrol tankerinin, Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına doğru ilerlediğinin tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, "ABD güçlerinin gemiye defalarca uyarıda bulunarak söz konusu seyir faaliyetinin abluka ihlali olduğunu bildirdiği" belirtildi. Açıklamada, "Mürettebatın uyarılara uymaması üzerine, ABD ordusu gemiye müdahale etmek için harekete geçti" denildi.

CENTCOM açıklamasında, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalanan bir F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağının, Hasna tankerinin dümen sistemine top ateşi ateş açtığı ve geminin hareketsiz bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada, tankerin artık İran'a doğru seyir halinde olmadığı belirtildi.

Ayrıca, ABD'nin İran limanlarına giriş-çıkış yapmaya çalışan gemilere yönelik abluka uygulamasının sürdüğü ve güçlerin operasyonlarını "dikkatli ve profesyonel şekilde" yürüttüğü belirtildi.