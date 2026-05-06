Sosyal medya üzerinden hasta topluyorlardı: Kaçak muayenehanelere operasyon

Bursa'da kaçak muayenehaneye dönüştürdükleri evlerinde yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan operasyonda 7'si sahte doktor 17 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yasa dışı faaliyet gösterdiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

3 Aylık Teknik ve Fiziki Takip Sonuç Verdi

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından herhangi bir yasal yetki ya da izin olmaksızın evlerini kaçak muayenehanelere çeviren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak ücret karşılığında faaliyet gösterdikleri belirlendi.

9 Farklı Adrese Eş Zamanlı Baskın

Daha sonra 9 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 7 sahte doktor ile sağlık alanında eğitim almış olmasına rağmen Türkiye'de çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Tıbbi Ekipmanlar Şaşırttı

Evlerde yapılan aramalarda ultrason cihazı, diş ünitesi, sedye, dizüstü bilgisayar ve çeşitli tıbbi ekipmanlar ele geçirildi. Söz konusu adreslere tedavi amacıyla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 57 yabancı uyruklunun da bilgisine başvuruldu.

Zanlılar Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye çıkarılan 17 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.